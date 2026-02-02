Der Krypto-Markt gerät unter Druck: Massive Liquidationen bei Bitcoin, extreme Angst unter Anlegern und schwache Makrodaten belasten die Kurse. Innerhalb von 24 Stunden verliert der Markt deutlich an Wert.

Der Krypto-Markt ist innerhalb von 24 Stunden um fast fünf Prozent gefallen und kommt aktuell auf eine Gesamtbewertung von rund 2,54 Billionen US-Dollar. Bitcoin notiert derzeit bei knapp unter 75.000 US-Dollar und verbucht einen Rückgang von vier Prozent auf Tagessicht.

Ethereum fällt um zehn Prozent, auch BNB, XRP und der Rest der Top-10-Kryptowährungen schreibt rote Zahlen.

Die Marktstimmung ist deutlich belastet: Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 15 Punkten und signalisiert damit extreme Angst unter Anlegern.

In den letzten fünf Tagen sind Bitcoin, Gold und Silber deutlich gefallen I Quelle: Tradingview

Auslöser der Bewegung war eine breite Liquidationswelle in einem insgesamt risikoaversen Marktumfeld. Auffällig ist dabei eine hohe Korrelation von 58 Prozent mit dem Goldpreis, was auf einen makroökonomisch getriebenen Gleichlauf hindeutet.

Du willst nicht nur in Bitcoin und Altcoins investieren, sondern auch in Gold und Silber einsteigen. Auf der Investmentplattform von Bitpanda kannst du tokenisierte Edelmetalle sicher und seriös kaufen.

Haupttreiber des Abverkaufs war eine massive Auflösung gehebelter Long-Positionen, insbesondere bei Bitcoin. In den vergangenen 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen im Wert von mehr als 243 Millionen US-Dollar liquidiert, wobei über 80 Prozent auf Longs entfielen. Parallel dazu sank das gesamte Open Interest um knapp zehn Prozent.

Die Daten deuten auf ein schnelles Deleveraging hin, nachdem der Markt zuvor stark auf der Long-Seite positioniert war. Der Kursrückgang löste dabei eine Kaskade automatisierter Verkaufsorders aus.

Zusätzlich verstärkte die Schwäche großer Ökosysteme den Abwärtsdruck im Krypto-Markt. Vor allem Ethereum und andere große Layer-1-Netzwerke entwickelten sich unterdurchschnittlich. Die Dominanz von Ether fiel auf 10,46 Prozent. Die schwache Entwicklung des größten Smart-Contract-Netzwerks belastete den gesamten Krypto-Altcoin-Sektor und führte zu weiteren Kapitalabflüssen aus risikoreicheren Marktsegmenten.

Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, insbesondere in der Straße von Hormus, dürften ebenfalls das Sentiment unter Anlegern gedrückt haben. Teheran hatte kürzlich seine Streitkräfte in “in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft” versetzt. Die USA zogen vor der Küste seit Tagen Kriegsschiffe zusammen.

Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick zudem auf die US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe. Der ISM-Einkaufsmanagerindex war im Dezember den dritten Monat in Folge gefallen und lag mit 47,9 Punkten deutlich unter den Erwartungen von 48,3 Punkten, was weiterhin eine Schrumpfung des US-Industriesektors signalisiert. Die finalen Zahlen am Montag um 16:00 Uhr (MEZ) könnten damit auch für die weitere Entwicklung an Aktien- und Krypto-Märkten relevant werden.

Empfohlenes Video Marktupdate: HYPE sendet Bullen-Signale an Bitcoin – Gold pumpt und Dollar kollabiert!

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden