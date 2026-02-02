In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Aktien- und Krypto-Kurse in dieser Woche bewegen
- Was Euro-Inflationsdaten und die EZB-Leitzinsentscheidung für Bitcoin und Co. bedeuten
- Warum die US-Arbeitsmarkdaten am Freitag für Anleger wichtig werden könnten
Der Krypto-Markt beendet die Handelswoche erneut mit roten Zahlen und folgt damit den deutlichen Preiseinbrüchen bei Gold und Silber. Bitcoin (BTC) korrigiert mehr als zwölf Prozent und beschließt die Woche im Bereich von 78.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) und Solana (SOL) verlieren sogar jeweils mehr als sechzehn Prozent an Wert. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Fokus der Anleger stehen und wie sie die Krypto-Kurse beeinflussen könnten.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden