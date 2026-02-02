App herunterladen
Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die neuesten Leitzinsentscheidungen aus den USA sowie US-Erzeugerpreise könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs75,930.00 $-3.79 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in der ersten Februarwoche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Aktien- und Krypto-Kurse in dieser Woche bewegen
  • Was Euro-Inflationsdaten und die EZB-Leitzinsentscheidung für Bitcoin und Co. bedeuten
  • Warum die US-Arbeitsmarkdaten am Freitag für Anleger wichtig werden könnten

Der Krypto-Markt beendet die Handelswoche erneut mit roten Zahlen und folgt damit den deutlichen Preiseinbrüchen bei Gold und Silber. Bitcoin (BTC) korrigiert mehr als zwölf Prozent und beschließt die Woche im Bereich von 78.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) und Solana (SOL) verlieren sogar jeweils mehr als sechzehn Prozent an Wert. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Fokus der Anleger stehen und wie sie die Krypto-Kurse beeinflussen könnten.

