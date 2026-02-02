- Ripple hat von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die vollständige Zulassung als E-Geld-Institut erhalten. Damit ist der regulatorische Prozess abgeschlossen, nachdem das Unternehmen bereits im Vormonat eine vorläufige Genehmigung erhalten hatte. Alle von der Aufsicht geforderten Bedingungen wurden fristgerecht erfüllt. Die endgültige EMI-Lizenz gilt für die gesamte Europäische Union.
- Mit der Zulassung stärkt Ripple seine regulatorische Präsenz in Europa deutlich. Die Lizenz erlaubt es dem Unternehmen regulierte Zahlungsdienste und E-Geld-Services EU-weit anzubieten.
- “Der Erhalt unserer vollständigen EMI-Lizenz in der EU ist ein wegweisender Meilenstein, der Ripples Position im Herzen des europäischen Finanzwesens stärkt“, so
Cassie Craddock, Managing Director bei Ripple.
- Und weiter: “Europa war für uns schon immer eine strategische Priorität, und diese Zulassung ermöglicht es uns, unsere Mission, Kunden in der gesamten EU eine robuste und konforme Blockchain-Infrastruktur bereitzustellen, weiter auszubauen.”
- Die EMI-Lizenz aus Luxemburg fügt sich in eine Reihe weiterer regulatorischer Fortschritte ein. Erst kürzlich erhielt Ripple von der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) sowohl eine EMI-Lizenz als auch eine Registrierung für Krypto-Assets.
- Insgesamt verfügt Ripple inzwischen über mehr als 75 behördliche Genehmigungen weltweit. Damit zählt das Unternehmen zu den am stärksten regulierten Akteuren im Krypto-Sektor. Nur wenige Anbieter digitaler Vermögenswerte unterliegen einer vergleichbaren Aufsicht. Dieser regulatorische Vorsprung verschafft Ripple Vorteile bei der Zusammenarbeit mit Banken und Zahlungsdienstleistern.
- Langfristig positioniert sich das Unternehmen damit als Brücke zwischen traditionellem Finanzsystem und digitaler Vermögensökonomie. Die EU-Lizenz könnte die Expansion in Europa beschleunigen und die Akzeptanz blockchainbasierter Zahlungslösungen weiter erhöhen.
- XRP und zahlreiche weitere Kryptowährungen kannst du hier bei Coinbase handeln. Neukunden erhalten jetzt 30 Euro in Bitcoin, wenn sie mindestens 30 Euro investieren.
Empfohlenes Video
Deshalb wird 2026 ein "schwieriges Jahr für Bitcoin" – Bitcoin2Go
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+