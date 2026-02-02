App herunterladen
Europa im Fokus 

Ripple erhält EU-Lizenz und greift den Zahlungsmarkt an

Ripple bekommt grünes Licht für den EU-Markt. Mit der neuen Lizenz stärkt das Unternehmen seine Rolle im europäischen Zahlungsverkehr.

Josip Filipovic
XRP-Kurs1.64 $3.57 %
Das Bild zeigt Ripple Chef Brad Garlinghouse

Beitragsbild: picture alliance

 | Ripple ist für seine engen Partnerschaften mit Banken und Institutionen bekannt
  • Ripple hat von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die vollständige Zulassung als E-Geld-Institut erhalten. Damit ist der regulatorische Prozess abgeschlossen, nachdem das Unternehmen bereits im Vormonat eine vorläufige Genehmigung erhalten hatte. Alle von der Aufsicht geforderten Bedingungen wurden fristgerecht erfüllt. Die endgültige EMI-Lizenz gilt für die gesamte Europäische Union.
  • Mit der Zulassung stärkt Ripple seine regulatorische Präsenz in Europa deutlich. Die Lizenz erlaubt es dem Unternehmen regulierte Zahlungsdienste und E-Geld-Services EU-weit anzubieten.
  • “Der Erhalt unserer vollständigen EMI-Lizenz in der EU ist ein wegweisender Meilenstein, der Ripples Position im Herzen des europäischen Finanzwesens stärkt“, so
    Cassie Craddock, Managing Director bei Ripple.
  • Und weiter: “Europa war für uns schon immer eine strategische Priorität, und diese Zulassung ermöglicht es uns, unsere Mission, Kunden in der gesamten EU eine robuste und konforme Blockchain-Infrastruktur bereitzustellen, weiter auszubauen.”
  • Die EMI-Lizenz aus Luxemburg fügt sich in eine Reihe weiterer regulatorischer Fortschritte ein. Erst kürzlich erhielt Ripple von der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) sowohl eine EMI-Lizenz als auch eine Registrierung für Krypto-Assets.
Trotz positiver Nachrichten bleibt XRP weit von seinem Allzeithoch entfernt / Quelle: Tradingview
  • Insgesamt verfügt Ripple inzwischen über mehr als 75 behördliche Genehmigungen weltweit. Damit zählt das Unternehmen zu den am stärksten regulierten Akteuren im Krypto-Sektor. Nur wenige Anbieter digitaler Vermögenswerte unterliegen einer vergleichbaren Aufsicht. Dieser regulatorische Vorsprung verschafft Ripple Vorteile bei der Zusammenarbeit mit Banken und Zahlungsdienstleistern.
  • Langfristig positioniert sich das Unternehmen damit als Brücke zwischen traditionellem Finanzsystem und digitaler Vermögensökonomie. Die EU-Lizenz könnte die Expansion in Europa beschleunigen und die Akzeptanz blockchainbasierter Zahlungslösungen weiter erhöhen.
Empfohlenes Video
Deshalb wird 2026 ein "schwieriges Jahr für Bitcoin" – Bitcoin2Go
