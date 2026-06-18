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Überraschendes Remis 

Portugal patzt bei der WM und ein Polymarket-Nutzer kassiert Millionen

Während die meisten auf Portugal setzten, glaubte ein Polymarket-Nutzer an die Überraschung. Die riskante Wette brachte ihm einen Millionen-Gewinn ein.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Cristiano Ronaldo

Beitragsbild: picture alliance

 | Polymarket ist besonders während der WM beliebt

Ein Nutzer der Prognoseplattform Polymarket hat mit einer einzigen Wette mehr als eine Million US-Dollar gewonnen. Auslöser war das überraschende 1:1-Unentschieden der Demokratischen Republik Kongo gegen Portugal bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Ergebnis galt vor dem Anpfiff als äußerst unwahrscheinlich.

Während die meisten Marktteilnehmer auf einen Sieg Portugals setzten, positionierte sich der Trader frühzeitig auf das Außenseiter-Szenario. Für seine Wette setzte er rund 300.000 US-Dollar ein. Mit dem Schlusspfiff ging die Wette auf und bescherte ihm einen Gewinn in Millionenhöhe. Der Fall sorgt nun weit über die Krypto-Szene hinaus für Aufmerksamkeit.

Polymarket profitiert vom WM-Fieber

Die Wette wurde über Polymarket abgeschlossen, eine auf Kryptowährungen basierende Prognoseplattform. Nutzer handeln dort nicht mit klassischen Sportwetten, sondern mit Anteilen an möglichen Ereignissen. Der Preis eines Anteils spiegelt dabei die vom Markt eingeschätzte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wider.

Das Unentschieden zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo gehörte vor dem Spiel zu den unwahrscheinlichsten Ausgängen des Turniers. Entsprechend niedrig war die Bewertung der entsprechenden Position auf Polymarket.

Der Großteil der Anleger ging von einem Sieg Portugals aus / Quelle: Polymarket

Mit dem überraschenden Ergebnis explodierte der Wert der Anteile. Der erfolgreiche Trader konnte dadurch einen Gewinn von mehr als einer Million US-Dollar verbuchen und zählt damit zu den größten Gewinnern der laufenden Weltmeisterschaft auf der Plattform.

Der Fall zeigt zugleich die wachsende Bedeutung von Prognosemärkten. Anders als klassische Wettanbieter mit festen Quoten spiegeln Plattformen wie Polymarket die Erwartungen der Nutzer in Echtzeit wider. Bei Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt das regelmäßig für hohe Handelsvolumina und spektakuläre Gewinne.

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