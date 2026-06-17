Der Streit um Prognosemärkte erreicht den US-Senat. Mehrere Glücksspielverbände fordern Änderungen am Clarity Act, um Sportwetten über Plattformen wie Kalshi und Polymarket ausdrücklich zu untersagen.

Streit um WM-Wetten eskaliert: Jetzt gerät der Clarity Act unter Druck

Streit um WM-Wetten eskaliert: Jetzt gerät der Clarity Act unter Druck

Der Streit um Prognosemärkte in den USA spitzt sich zu. Mehrere einflussreiche Glücksspielverbände fordern den Senat auf, Sportwetten über Plattformen wie Kalshi und Polymarket ausdrücklich zu untersagen. Das berichtet Semafor unter Berufung auf ein Schreiben der Branchenvertreter.

Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem die American Gaming Association, die Indian Gaming Association und die Association of Gaming Equipment Manufacturers. Sie werfen Prognosemärkten vor, die größte Ausweitung des Glücksspiels in der Geschichte der USA ermöglicht zu haben, ohne dass Wähler oder Gesetzgeber dem zugestimmt hätten.

Kritik an Kalshi und Polymarket

Im Zentrum der Kritik stehen sogenannte Event Contracts. Diese werden von Plattformen wie Kalshi als Finanzprodukte angeboten und unterliegen der Aufsicht der US-Behörde CFTC.

“Indem sie landesweite Sportwetten über sogenannte “Sportveranstaltungsverträge” anbieten und diese als bundesrechtlich reguliertes Finanzprodukt vermarkten, haben diese Plattformen die Gesetze der Bundesstaaten und der Indianerstämme umgangen, den Verbraucherschutz geschwächt und ein System untergraben, das auf lokaler Kontrolle basiert”, heißt es in dem Schreiben. Zudem gefährde das Modell insbesondere jüngere Nutzer, da Glücksspielangebote als Investments dargestellt würden.

Die Verbände stellen außerdem die Zuständigkeit der CFTC infrage. Die Behörde sei weder geschaffen worden noch ausreichend ausgestattet, um landesweite Sportwetten zu regulieren. Der Kongress solle deshalb im Zuge des geplanten Clarity Acts klarstellen, dass Sportwetten nicht in den Aufgabenbereich der Behörde fallen.

Krypto-Wetten auf WM im Trend

Krypto-Prognosemärkte sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Besonders während der US-Wahlen 2024 konnten die Plattformen deutlich an Popularität gewinnen. Auch Sportereignisse – beispielsweise die laufende WM 2026 – entwickeln sich zunehmend zu einem wichtigen Geschäftsfeld.

Das Volumen ist in den letzten Monaten stark gestiegen I Quelle: The Block

Im Juni machten Wetten auf Sportereignisse 64 Prozent des gesamten Handelsvolumens bei Polymarket aus, bei Kalshi waren es sogar 77 Prozent. Die beliebteste Sportart ist: Fußball.

Warum Prognosemärkte der Fußball-WM den Wettanbietern erstmals ernsthaft Konkurrenz machen, lest ihr hier: Prognosemärkte gegen Tipico: Wer gewinnt die Fußball-WM?



