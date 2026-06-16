Mit einer einzigen Wette wollte ein Trader groß abräumen. Nach Spaniens überraschendem Patzer war das eingesetzte Kapital verloren.

Ein Trader auf der Prognoseplattform Polymarket hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft einen herben Rückschlag erlitten. Der Nutzer setzte eine Million US-Dollar auf einen Sieg der spanischen Nationalmannschaft gegen Kap Verde. Spanien galt vor dem Anpfiff als klarer Favorit und wurde auf den Wettmärkten zeitweise mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent gehandelt.

🚨BREAKING: Someone just put $1M on Spain to WIN their match vs Cape Verde today



This pays out is $1,085,943.48 on Polymarket pic.twitter.com/7ODo3dJ7Pl — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026

Am Ende kam es jedoch anders. Spanien kam gegen den Außenseiter nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Für den Großinvestor bedeutete das den vollständigen Verlust seines Einsatzes. Das Spiel zählt bereits jetzt zu den größten Überraschungen der bisherigen Weltmeisterschaft.

Polymarket sorgt für Millionengewinne und Verluste

Während ein Trader fast eine Million US-Dollar verlor, konnte ein anderer Marktteilnehmer einen spektakulären Gewinn verbuchen. Ein Nutzer mit dem Namen “fishalive” setzte rund 427.000 US-Dollar darauf, dass Spanien die Partie nicht gewinnen würde. Aus dem Einsatz wurde am Ende eine Auszahlung von mehr als 4,7 Millionen US-Dollar.

Die Begegnung sorgte auch sportlich für Schlagzeilen. Kap Verdes Torhüter Vozinha zeigte eine starke Leistung und hielt mit mehreren Paraden das Unentschieden fest. Der 40-Jährige entwickelte sich innerhalb weniger Stunden zu einer der Geschichten des Turniers und gewann nach dem Spiel zahlreiche neue Anhänger in den sozialen Netzwerken.

Die Weltmeisterschaft entwickelt sich auch für Polymarket zu einem wichtigen Ereignis. Das Handelsvolumen der WM-Prognosen liegt mittlerweile im Milliardenbereich.

Für viele Beobachter zeigt der Fall erneut, wie riskant Prognosemärkte trotz hoher Wahrscheinlichkeiten sein können. Selbst wenn ein Ergebnis als nahezu sicher gilt, reichen im Sport oft wenige Szenen aus, um eine vermeintlich sichere Wette in einen millionenschweren Verlust zu verwandeln.