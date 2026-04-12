Wenn Wetten Nachrichten machen: Die Prognoseplattform Polymarket erschien kurzzeitig unter etablierten Medien in Google News. Ein Vorgeschmack?

Polymarket fliegt wieder aus Google News – was war da los?

Polymarket fliegt wieder aus Google News – was war da los?

Die Prognoseplattform Polymarket ist kurzfristig in den Google-News-Ergebnissen aufgetaucht – und anschließend wieder entfernt worden. Dabei handelte es sich um einen Fehler, wie ein Sprecher von Google gegenüber The Verge erklärte: “Diese Seite erschien kurzzeitig irrtümlich in Google News und wird dort nicht mehr angezeigt”.

Focus on News? Google did announce a deal with Polymarket and Kalshi in November -> Google News is showing Polymarket bets alongside news articles in the “For you” section; in tests, Polymarket bets also appeared on the Google News homepage



"It’s unclear when Polymarket bets… — Glenn Gabe (@glenngabe) April 10, 2026

Vor der Entfernung tauchten Polymarket-Links bei bestimmten Suchanfragen direkt unter klassischen Medien auf. Laut Futurism war das etwa bei Anfragen zur Lage in der Straße von Hormus der Fall. Neben Berichten von Reuters oder The Guardian wurden auch Wettmärkte von Polymarket angezeigt, die mögliche Entwicklungen abbilden.

Polymarket an der Spitze des Prognosebooms

Polymarket ist ein Prognosemarkt, auf dem Nutzer auf reale Ereignisse wetten. Rund um Plattformen wie Polymarket und Kalshi ist in den vergangenen Monaten ein großer Hype entstanden. Mit über 190 Millionen Transaktionen haben die Aktivitäten auf Blockchain-basierten Prognosemärkten im März ein Rekordniveau erreicht.

Derweil steigt der regulatorische Druck, denn Plattformen wie Polymarket oder Kalshi bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Mehrere US-Bundesstaaten gehen gegen entsprechende Plattformen vor. Auch in Europa haben einige Länder Schritte eingeleitet. Mehrere mutmaßliche Fälle von Insiderhandel heizen die Verbotsdiskussionen zusätzlich an.

Wieso die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder Event-Wetten in Deutschland als illegal einstuft und welche Strafen Nutzern laut Bundesjustizministerium drohen, lest ihr hier: Hype um Polymarket und Kalshi: Drohen deutschen Nutzern von Prediction Markets Strafen?

Was es mit dem Hype auf sich hat, wie Prediction Markets funktionieren und welche Risiken es für Nutzer gibt, erfahrt ihr in diesem Video:

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