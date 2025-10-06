- Nachdem Bitcoin in den Morgenstunden des 5. Oktober ein neues Allzeithoch aufstellte und zeitweise über 125.000 US-Dollar notierte, folgte zeitnah ein leichter Rücksetzer. Zum Start in den Montag wird die Krypto-Leitwährung bei 123.500 US-Dollar gehandelt.
- Auf dem Altcoin-Markt ist es in diesen Tagen trotz – oder gerade aufgrund – des Bitcoin-Rekordhochs auffällig ruhig. Ethereum notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei rund 4.500 US-Dollar, Solana bei 230 US-Dollar und XRP bei knapp unter 3 US-Dollar. Die großen Kurssprünge bleiben also derzeit noch aus.
- Auf Sicht der vergangenen 24 Stunden gehört die von vielen als inoffizieller Bybit-Token betrachtete Ethereum-Layer-2 Mantle mit einem Plus von rund 6 Prozent zu den größten Gewinnern des Altcoin-Sektors. Die jüngst so gefeierte Perp-DEX Aster verliert nach einem Delisting von DeFiLlama dagegen mehr als 9 Prozent. Pump.fun und Ethena geben ebenfalls stark nach.
- Auch DoubleZero konnte seit dem Launch keine starke Kursentwicklung verzeichnen. Das Scaling-Projekt will für Blockchains ein “eigenes Internet” bauen und wird daher von vielen als “eines der ambitioniertesten Krypto-Projekte” bezeichnet.
- Anleger blicken in dieser Woche auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der letzten US-Leitzinsentscheidung. Auch die neuen Werte der Universität aus Michigan zum Verbrauchervertrauen sowie den Inflationserwartungen der US-Privathaushalte dürften den Kurs von Bitcoin und Co. beeinflussen.
- Weitere Wirtschaftsdaten könnten folgen, falls die US-Regierung wieder ihre Arbeit aufnimmt. Ein Ende des Government Shutdowns in den USA ist jedoch noch nicht in Sicht.
- Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers, erklärt vor diesem Hintergrund: “Es gibt ein gewisses Maß an Nihilismus”, “Alle Nachrichten sind gute Nachrichten, und keine Nachrichten sind wichtig. Wenn wir diesen [Arbeitsmarktbericht] nicht bekommen, ist das ein Hindernis weniger für den unaufhaltsamen Anstieg des Marktes.”
- Bitcoin-Maximalist Samson Mow prognostizierte jüngst einen Bitcoin-Kurs von 200.000 US-Dollar. Möchtest du Bitcoin kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
