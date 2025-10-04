In diesem Artikel erfährst du:
- Wie DoubleZero Blockchains mit eigenem Highspeed-Internet versorgt
- Warum Schwergewichte wie Jump und Galaxy früh eingestiegen sind
- Was den $2Z-Token trotz DePIN-Skepsis spannend macht
- Welche Signalwirkung das Grüne Licht der SEC hat
- Ob sich ein Investment jetzt lohnen könnte
Am Donnerstag ist das Mainnet von DoubleZero mit $2Z-Token live gegangen. Das umjubelte Projekt von Gründer Austin Federa, ehemals Head of Strategy bei der Solana Foundation, soll für hohe Bandbreite und geringe Latenz sorgen und das Blockchain-Ökosystem damit für die tatsächliche Massenadoption wappnen.
