"Ein völlig neues Internet" DoubleZero startet Mainnet und $2Z-Token: “Eines der ambitioniertesten Krypto-Projekte”

Nachdem das öffentliche Internet oft an Performance-Problemen leidet, baut DoubleZero eine eigene Überholspur für die Blockchain.

Johannes Dexl
Solana-Kurs230.49 $1.51 %
Digitale Illustration des Solana-Blockchain-Logos mit leuchtenden blauen Linien, umgeben von abstrakten Daten und Code-Elementen auf einem dunklen Hintergrund, mit subtilen DoubleZero-Akzenten für einen modernen Touch.

Beitragsbild: Shutterstock

 | DoubleZero will die Performance von Solana und Co. weiter verbessern

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie DoubleZero Blockchains mit eigenem Highspeed-Internet versorgt
  • Warum Schwergewichte wie Jump und Galaxy früh eingestiegen sind
  • Was den $2Z-Token trotz DePIN-Skepsis spannend macht
  • Welche Signalwirkung das Grüne Licht der SEC hat
  • Ob sich ein Investment jetzt lohnen könnte

Am Donnerstag ist das Mainnet von DoubleZero mit $2Z-Token live gegangen. Das umjubelte Projekt von Gründer Austin Federa, ehemals Head of Strategy bei der Solana Foundation, soll für hohe Bandbreite und geringe Latenz sorgen und das Blockchain-Ökosystem damit für die tatsächliche Massenadoption wappnen.

