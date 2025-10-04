Nachdem das öffentliche Internet oft an Performance-Problemen leidet, baut DoubleZero eine eigene Überholspur für die Blockchain.

DoubleZero startet Mainnet und $2Z-Token: “Eines der ambitioniertesten Krypto-Projekte”

"Ein völlig neues Internet"

In diesem Artikel erfährst du: Wie DoubleZero Blockchains mit eigenem Highspeed-Internet versorgt

Warum Schwergewichte wie Jump und Galaxy früh eingestiegen sind

Was den $2Z-Token trotz DePIN-Skepsis spannend macht

Welche Signalwirkung das Grüne Licht der SEC hat

Ob sich ein Investment jetzt lohnen könnte

Am Donnerstag ist das Mainnet von DoubleZero mit $2Z-Token live gegangen. Das umjubelte Projekt von Gründer Austin Federa, ehemals Head of Strategy bei der Solana Foundation, soll für hohe Bandbreite und geringe Latenz sorgen und das Blockchain-Ökosystem damit für die tatsächliche Massenadoption wappnen.

