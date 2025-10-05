- Bitcoin hat am heutigen 5. Oktober ein neues Allzeithoch bei 125.750 US-Dollar aufgestellt – und niemand scheint interessiert. Das zumindest behaupten einige Bitcoin-Experten und -Influencer auf X.
- “Das ruhigste Bitcoin-Allzeithoch aller Zeiten. Keine Nachrichten. Kein Interesse. Kein FOMO”, so ein Nutzer. “Kein einziger Anruf, keine SMS und keine E-Mail über das neue Allzeithoch von Bitcoin”, schreibt der Podcast-Host Cedric Youngelman.
- Und tatsächlich: Der Fear & Greed Index notiert bei einem Wert von 58, die Stimmung am Markt ist neutral. Zum Vergleich: Bei früheren Allzeithochs stieg der Wert bis auf 100 Punkte, die “extreme” Gier beherrschte die Investoren.
- Auch ein Blick auf die Google-Suchanfragen zeigt: Die breite Masse zeigt kaum Interesse an dem neusten Bitcoin-Rekord.
- Viele Investoren sind sich deshalb einig: Der BTC-Kurs hat noch Luft nach oben. Und immerhin: Der Uptober gilt als der ertragreichste Monat für Bitcoin, das jüngst gestartete Q4 weist historisch ebenfalls die höchsten Renditen aus.
- Gut möglich also, dass BTC die Kursleiter weiter empor klettert. Das glaubt auch Samson Mow. “Es ist noch Zeit, Bitcoin unter 0,2 Millionen Dollar zu kaufen”, so der Bitcoin-Experte. Damit prognostiziert Mow einen Kurswert von 200.000 US-Dollar pro “Münze”.
- Auch institutionelle Stimmen sehen weiteren Aufwärtsspielraum: J.P. Morgan taxiert den fairen Wert von Bitcoin derzeit auf 165.000 US-Dollar. Die Citibank hält sogar 181.000 US-Dollar binnen der nächsten zwölf Monate für realistisch.
- Wer sich für eine mögliche Herbst-Rallye richtig positionieren möchte, kann dies unter anderem bei Bitpanda tun. Die regulierte Krypto-Plattform bietet günstige Gebühren und eine große Auswahl an Coins.
Empfohlenes Video
Bitcoin vor Uptober: Was die Daten wirklich verraten
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+