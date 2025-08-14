- Kryptowährungen im Wert von rund 48 Millionen US-Dollar wurden aus den Wallets von BtcTurk verschoben. Der Vorfall betraf große Mengen von Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), Mantle (MNT) und Polygon (POL).
- BTCTurk sagte, dass “ungewöhnliche Aktivitäten” in den Hot Wallets der Börse entdeckt wurden. “Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Ein- und Auszahlungen von Kryptowährungen vorübergehend ausgesetzt. Sie werden wieder geöffnet, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind”, hieß es.
- Kunden der Krypto-Börse können allerdings wohl aufatmen: “Die überwiegende Mehrheit der Vermögenswerte wird in sicheren Cold Wallets aufbewahrt. Dank der starken Finanzstruktur von BtcTurk wird das Vermögen der Nutzer von dieser Situation nicht betroffen sein.”
- Die Schätzungen der bei dem mutmaßlichen Hack verlorenen Vermögenswerte variierten zwischen den verschiedenen Cybersicherheitsunternehmen. Plattformen wie Lookonchain berichteten von mindestens 23 Millionen US-Dollar, während CertiK die Verluste auf mindestens 50 Millionen US-Dollar schätzte.
- Der mutmaßliche Hack vom Donnerstag ereignete sich etwas mehr als ein Jahr nach einem Exploit im Juni 2024, bei dem BtcTurk unautorisierte Abhebungen von einigen Hot Wallets meldete. Diese führten zu Verlusten von rund 55 Millionen US-Dollar.
- Im Juli 2024 trat der langjährige CEO von BtcTurk, Özgür Güneri, nach sieben Jahren an der Spitze zurück. Gründer Kerem Tibuk übernahm die Funktion des CEO, während Güneri im Vorstand blieb.
- Nach Angaben von Blockchain-Sicherheitsunternehmen Hacken haben Krypto-Investoren in der ersten Hälfte dieses Jahres durch etwaige Hacks und Scams bereits 3,1 Milliarden US-Dollar verloren. Der größte Exploit war der 1,46 Milliarden US-Dollar schwere Bybit-Hack.
- US-Finanzminister Scott Bessent erklärte derweil, dass die USA keine Bitcoin kaufen werden.
Empfohlenes Video
Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!
Quelle
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+