Privatjets, Luxusreisen und ein Lamborghini. Mit gestohlenen Kryptowährungen soll sich ein Teenager in den USA ein Leben im Überfluss finanziert haben.

Ein 20-jähriger US-Amerikaner hat sich vor Gericht schuldig bekannt, an einem Krypto-Betrug in Millionenhöhe beteiligt gewesen zu sein. Nach Angaben der US-Behörden soll er gemeinsam mit weiteren Tätern digitale Vermögenswerte im Wert von rund 13 Millionen US-Dollar gestohlen haben. Die Ermittler werfen der Gruppe vor, ihre Opfer ausgespäht und anschließend deren Kryptowährungen entwendet zu haben.

Der Fall sorgt in den USA für Aufmerksamkeit, weil der Beschuldigte die erbeuteten Gelder offenbar für einen luxuriösen Lebensstil nutzte. Zu den Ausgaben sollen unter anderem Privatjets und Luxusautos gehört haben.

Krypto-Diebstahl mit Folgen

Nach Angaben der Ermittler nutzte die Tätergruppe Methoden des Social Engineering, um an die Zugangsdaten ihrer Opfer zu gelangen. Dabei sollen sich die Beteiligten unter anderem als Mitarbeiter von Google, Trezor und weiteren Unternehmen aus dem Krypto-Sektor ausgegeben haben.

Seit seiner Festnahme hat der Angeklagte bereits 53,16 Bitcoin und 275,33 Ether an die Strafverfolger übergeben. Der Wert der Vermögenswerte beläuft sich auf rund 3,7 Millionen US-Dollar. Die Rückgabe der Kryptowährungen dürfte bei der späteren Strafzumessung berücksichtigt werden.

Aufgedeckt wurde der Fall durch eine Verkehrskontrolle. Jones war in einem Rolls-Royce unterwegs und wurde wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Bei der Kontrolle fanden die Beamten zudem Amphetamin-Tabletten. Die anschließenden Ermittlungen führten die Behörden schließlich auf die Spur des mutmaßlichen Krypto-Betrugs.