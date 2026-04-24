Das “asiatische MicroStrategy” setzt konsequent auf Bitcoin als Teil seiner Bilanz. Mit neuen Anleihen bereitet Metaplanet nun weitere Investments vor.

Metaplanet nimmt 50 Millionen US-Dollar auf für neue Bitcoin-Käufe

Metaplanet nimmt 50 Millionen US-Dollar auf für neue Bitcoin-Käufe

Das japanische Unternehmen Metaplanet baut seine Bitcoin-Strategie weiter aus und gehört mittlerweile zu den größten BTC Haltern weltweit. Mit einem Bestand von rund 40.177 Coins ist das Unternehmen heute bereits das drittgrößte Bitcoin Treasury. Die Strategie erinnert an Michael Saylor und MicroStrategy und setzt klar auf die Krypto-Leitwährung als langfristiges Investment.

*Metaplanet Issues 8 Billion JPY in 0% Ordinary Bonds to Purchase Additional $BTC* pic.twitter.com/az8kfL7eeA — Metaplanet Inc. (@Metaplanet) April 24, 2026

Um weitere Käufe zu finanzieren, hat Metaplanet nun frisches Kapital aufgenommen. Das Unternehmen gibt zinslose Anleihen im Wert von rund 8 Milliarden japanischen Yen (50 Millionen US-Dollar) aus.

Bitcoin bleibt zentraler Bestandteil der Strategie

Das aufgenommene Kapital soll vollständig in weitere Käufe fließen. Metaplanet verfolgt damit konsequent den Ansatz, die eigene Bilanz durch BTC zu stärken. Die Entscheidung zeigt, dass institutionelle Nachfrage nach Bitcoin weiterhin vorhanden ist und Unternehmen aktiv Wege suchen, ihre Positionen auszubauen.

Die Nutzung von zinslosen Anleihen veranschaulicht, wie kreativ Firmen bei der Kapitalbeschaffung im Krypto-Umfeld werden. Investoren profitieren dabei nicht von laufenden Zinsen, sondern setzen auf den langfristigen Wertzuwachs von Bitcoin.

Metaplanet nimmt Kurs auf Platz zwei der größten BTC-Treasuries / Quelle: BitcoinTreasuries

Mit inzwischen über 40.000 Coins unterstreicht Metaplanet seine Rolle als einer der wichtigsten institutionellen Akteure im Markt. Die Strategie könnte Signalwirkung für andere Unternehmen haben, die ebenfalls über eine stärkere BTC-Allokation nachdenken.

Trotz positiver Nachichten liegt Aktie des Unternehmens derzeit bei 1,79 US-Dollar und liegt damit deutlich unter ihrem Allzeithoch von über 10,80 US-Dollar.

Du möchtest in Bitcoin investieren und die aktuellen Kurse nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Empfohlenes Video DeFi Hack erschüttert Ethereum, Aave & Co. – wie groß ist die Gefahr?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden