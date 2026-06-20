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Nach 1:0 Niederlage 

Mega-WM-Wette: So viel Geld macht ein Polymarket-Nutzer mit der Türkei-Blamage

Ein Trader auf Polymarket setzte 4,2 Millionen US-Dollar gegen einen Sieg der Türkei bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach dem Spiel durfte sich der Nutzer über eine Auszahlung von fast acht Millionen US-Dollar freuen.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt einen besonderen Fan der Türkei.

Beitragsbild: picture alliance / Anadolu | Tayfun Coskun

 | Die Türkei scheidet früh aus dem laufenden Wettbewerb aus

Ein Nutzer der Prognoseplattform Polymarket hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft einen spektakulären Gewinn erzielt. Der Trader mit dem Namen “frostrizz” setzte 4,2 Millionen US-Dollar darauf, dass die türkische Nationalmannschaft ihr WM-Spiel gegen Paraguay nicht gewinnen würde.

Vor dem Anpfiff galt die Türkei zwar als Favorit, ein Sieg war auf den Wettmärkten jedoch keineswegs ausgemacht. Laut Angaben der Plattform hätte die Wette im Erfolgsfall eine Auszahlung von 7.885.888,68 US-Dollar eingebracht.

Hoher Einsatz zahlt sich aus

Nach dem Schlusspfiff stand fest: Die Türkei konnte die Partie nicht gewinnen. Paraguay hatte sich nach der frühen Führung in der gegnerischen Hälfte vor dem Tor verschanzt und die Führung konsequent verteidigt. Damit ging die Prognose des Traders auf: Aus dem Einsatz von 4,2 Millionen US-Dollar wurde eine Auszahlung von knapp 7,9 Millionen US-Dollar.

Große Positionen einzelner Marktteilnehmer sind auf Polymarket keine Seltenheit. Vor allem bei sportlichen Großereignissen nutzen Nutzer die Plattform, um auf konkrete Spielausgänge oder Turnierverläufe zu spekulieren. Die Fußball-Weltmeisterschaft entwickelt sich dabei zu einem der umsatzstärksten Ereignisse des Jahres.

Prognosemärkte gewinnen an Bedeutung

Polymarket verzeichnet seit Beginn des Turniers ein starkes Handelsaufkommen. Auf den verschiedenen WM-Märkten werden mittlerweile Positionen im Milliardenbereich gehandelt. Besonders Begegnungen mit hoher medialer Aufmerksamkeit ziehen regelmäßig Großinvestoren an.

So sorgte auch eine Wette im Spiel Spanien gegen Kap Verde für Aufmerksamkeit: Der Nutzer setzte eine Million US-Dollar auf einen Sieg der spanischen Nationalmannschaft. Nach dem überraschenden Unentschieden gegen den Außenseiter hat er seine gesamte Position verloren.

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