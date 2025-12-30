Lighter launcht LIT-Token: Das nächste Hyperliquid?

- Die auf Ethereum basierende dezentrale Perps-Börse Lighter hat vor dem lang erwarteten Token Generation Event (TGE) ihren Lighter Infrastructure Token (LIT) vorgestellt.
- In einer Reihe von Beiträgen auf X am späten Montagabend skizzierte das Team von Lighter den Zweck und die Struktur des LIT-Tokens und beschrieb ihn als Schlüssel zur “Angleichung von Anreizen”.
- Laut der Ankündigung werden 50 Prozent des Token-Angebots für das Ökosystem bereitgestellt. Dazu gehört ein sofortiger Airdrop an die Teilnehmer der ersten beiden Point Seasons 2025, der 25 Prozent des Fully Diluted Values (FDV) ausmacht. Die verbleibende Zuweisung für das Ökosystem soll laut dem Team zur Finanzierung zukünftiger Anreizprogramme und strategischer Partnerschaften verwendet werden.
- Das Lighter-Team wird 26 Prozent des Angebots erhalten, während seinen Investoren 24 Prozent zugewiesen werden. Beide unterliegen einer einjährigen Sperrfrist und einem dreijährigen linearen Vesting.
- “Die Zukunft des Finanzwesens liegt an der Schnittstelle zwischen dem traditionellen Finanzsystem und DeFi, und eine effiziente, sichere und überprüfbare Infrastruktur wird in beide Richtungen wichtig sein – um DeFi um reale Vermögenswerte zu ergänzen und TradFi um Überprüfbarkeit und Kombinierbarkeit zu erweitern”, sagte Lighter auf X.
- Laut einem auf Dune basierenden Daten-Tracker belief sich das durchschnittliche Volumen von auf Lighter basierenden Perpetuals in den letzten sieben Tagen auf 2,7 Milliarden US-Dollar und lag damit an dritter Stelle hinter Hyperliquid und Aster.
- Lighter erklärte außerdem, dass die Einnahmen aus seiner dezentralen Börse und zukünftigen Produkten, die auf seiner Infrastruktur aufbauen, transparent und in der Blockchain nachvollziehbar sein werden. Die Erlöse sind für Wachstumsinitiativen und Token-Rückkäufe vorgesehen.
- “Der durch alle Produkte und Dienstleistungen von Lighter geschaffene Wert kommt vollständig den LIT-Inhabern zugute”, schrieb das Team. “Wir bauen in den USA und der Token wird direkt von unserer C-Corp ausgegeben, die das Protokoll weiterhin zum Selbstkostenpreis betreiben wird.”
- Jordi Alexander, Gründer von Selini Capital erklärt: “Ich denke, es wird erst einmal einen Boden finden müssen, da alle Airdrop-Farmer verkaufen. Langfristig besteht jedoch großes Potenzial! Im ersten Monat denke ich, dass die Spanne zwischen 4 und 7 Milliarden US-Dollar liegen wird.”
- Vor etwas mehr als einem Jahr läutete die Perps-DEX Hyperliquid mit ihrem HYPE-Airdrop eine spektakuläre Rallye ein. Ob LIT eine ähnliche Erfolgsgeschichte wird, dürfte sich in den nächsten Wochen und Monaten abzeichnen.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins 2026: 5-Jahres-Zyklus oder Krypto-Winter?
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+