Radiant-Capital-Hack Nordkoreanische Krypto-Hacker traden ihre Beute

Mit dem Hack des Radiant Protocol erbeuten nordkoreanische Hacker Anfang 2024 50 Millionen US-Dollar. Durch geschicktes Trading haben sie ihren Gewinn fast verdoppeln können.

David Scheider
Nordkoreanische Flagge mit der Silhouette einer Person, die einen Laptop benutzt, überlagert von einem roten Binärcode, der an Cyberaktivitäten erinnert und auf die berüchtigte Lazarus-Hackergruppe verweist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Lazarus-Gruppe besteht nicht nur aus Hackern, sondern auch aus Tradern
  • Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus werden zu Krypto-Tradern. Wie der chinesische Blockchain-Analyst EmberCN auf der Plattform X schreibt, haben die Hacker vor einer Woche 9.631 ETH zu einem Durchschnittspreis von 4.562 US-Dollar für 43,937 Millionen DAI verkauft.
  • Im Anschluss haben sie den Dip gekauft: “In der letzten Stunde nutzte die Lazarus-Gruppe 8,64 Millionen Dollar DAI, um 2.109,5 ETH für 4.096 Dollar zurückzukaufen.”
  • Die gehandelten Ether stammen vom Radiant-Capital-Hack vom Januar 2024. Die Hacker hatten damals das Arbitrum-Protokoll angegriffen und dabei 50 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen.
  • Sowohl die Kurssteigerungen als auch die geschickte Trading-Strategie der Hacker bringt den Wert der gestohlenen Coins auf 14.436 ETH und 35,29 Millionen DAI im Wert von 94,63 Millionen US-Dollar.
  • Lazarus ist die bekannteste Hackergruppe aus Nordkorea, berüchtigt für ihre verheerenden Cyberattacken, auch auf die Krypto-Branche. Mutmaßlich fließen die Gelder in das Atomwaffenprogramm von Diktator Kim Jong-un.
