- Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus werden zu Krypto-Tradern. Wie der chinesische Blockchain-Analyst EmberCN auf der Plattform X schreibt, haben die Hacker vor einer Woche 9.631 ETH zu einem Durchschnittspreis von 4.562 US-Dollar für 43,937 Millionen DAI verkauft.
- Im Anschluss haben sie den Dip gekauft: “In der letzten Stunde nutzte die Lazarus-Gruppe 8,64 Millionen Dollar DAI, um 2.109,5 ETH für 4.096 Dollar zurückzukaufen.”
- Die gehandelten Ether stammen vom Radiant-Capital-Hack vom Januar 2024. Die Hacker hatten damals das Arbitrum-Protokoll angegriffen und dabei 50 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen.
- Sowohl die Kurssteigerungen als auch die geschickte Trading-Strategie der Hacker bringt den Wert der gestohlenen Coins auf 14.436 ETH und 35,29 Millionen DAI im Wert von 94,63 Millionen US-Dollar.
- Lazarus ist die bekannteste Hackergruppe aus Nordkorea, berüchtigt für ihre verheerenden Cyberattacken, auch auf die Krypto-Branche. Mutmaßlich fließen die Gelder in das Atomwaffenprogramm von Diktator Kim Jong-un.
