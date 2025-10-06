- In den letzten Tagen mehren sich die Warnsignale rund um XRP. So wurden laut On-Chain-Daten der Blockchain-Analyseplattform Coinglass innerhalb einer Woche mehr als 320 Millionen XRP im Wert von knapp einer Milliarde US-Dollar bewegt, was für viele Anleger ein alarmierendes Zeichen ist.
- Das Angebot von XRP an Börsen ist zudem deutlich gestiegen, was üblicherweise auf Gewinnmitnahmen hindeutet.
- Darüber hinaus ist der Age-Consumed-Indikator, der misst, wann lange ruhende Coins wieder in Bewegung geraten, zuletzt stark angestiegen. Diese Entwicklung zeigt, dass langfristige Anleger (LTHs) beginnen, ihre Bestände abzustoßen.
- Dennoch gibt es auch positive Signale: Mit mehr als 1,7 Millionen Transaktionen an nur einem Tag erreichte XRP zuletzt einen wichtigen On-Chain-Schwellenwert.
- Es war einer der aktivsten Tage der vergangenen Wochen – ein Hinweis darauf, dass das Netzwerk nach wie vor stark genutzt wird und das Fundament von XRP intakt bleibt, auch wenn der Kurs derzeit schwächelt.
- Aktuell kämpft XRP mit der psychologisch wichtigen Marke von 3 US-Dollar. Der Kurs liegt derzeit etwa 17,7 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch von 3,65 US-Dollar.
- Langfristig hängt vieles von Ripples strategischer Ausrichtung ab. Neue Partnerschaften im Bereich internationaler Zahlungsnetzwerke oder Fortschritte bei der Nutzung von XRP-Ledger-basierter Tokenisierung könnten Vertrauen schaffen.
- Noch bleibt offen, ob sich XRP in den Aufschwung des “Uptober“ einreihen kann – oder als Ausreißer nach unten endet. Sollte tatsächlich eine Altcoin-Season beginnen, gilt es, typische Anlegerfallen zu vermeiden.
