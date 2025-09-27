App herunterladen
Vorsicht, Bitcoin-Steuerfalle! Drei teure Steuerirrtümer von Krypto-Anlegern aufgedeckt

Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. bringen auch Steuerherausforderungen mit sich. Warum das Finanzamt deine Krypto-Deals kennt und welche Fehler hohe Kosten verursachen können.

Tobias Zander
Beitragsbild: Shutterstock

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die deutschen Finanzämter immer mehr Krypto-Steuersündern auf die Schliche kommen
  • Wie teuer eine schlecht vorbereitete Krypto-Erbschaft für deine Angehörigen werden kann
  • Welcher hartnäckige Steuerirrtum die Gewinne mit Bitcoin und Co. deutlich schmälert

Bitcoin und Krypto versprechen finanzielle Freiheit, aber spätestens beim Thema Steuern werden die meisten Anleger von der Realität eingeholt. Noch immer kursieren zahlreiche Mythen darüber, was das Finanzamt sieht, welche Geschäfte steuerpflichtig sind oder wie man seine Coins vererben kann. Wer sich auf gängige Irrtümer einlässt, riskiert empfindliche Strafen oder verliert im Ernstfall sogar einen großen Teil seines Vermögens. Im Gespräch mit BTC-ECHO räumt ein Krypto-Steuerexperte mit den gängigsten Missverständnissen auf. Drei Steuerirrtümer stechen dabei besonders hervor – und betreffen überraschend viele Investoren.

Das könnte dich auch interessieren