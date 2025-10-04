- Kann XRP das neue Amazon werden? Diese Frage stellen sich derzeit einige Investoren in der Ripple-Community. Ursprung der Diskussion war ein Vergleich der beiden Vermögenswerte.
- “Zur Erinnerung: Amazon wurde ebenfalls von der SEC verklagt”, so der XRP-Influencer Digital Perspectives in einem X-Beitrag. Er verwies auf angebliche Parallelen zwischen den regulatorischen Herausforderungen von Ripple und früheren Untersuchungen gegen Amazon.
- Tatsächlich hatte die SEC im Jahr 2022 eine Untersuchung gegen Amazon wegen der Nutzung von Drittanbieterdaten eingeleitet, die jedoch ohne Strafen oder Anklagen endete.
- Eine andere Behörde, die Federal Trade Commission (FTC), verklagte Amazon 2023 wegen irreführender Checkout-Prozesse. Das Verfahren wurde im September 2025 mit einem Vergleich über 2,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen – davon entfallen eine Milliarde US-Dollar auf Strafzahlungen und 1,5 Milliarden US-Dollar auf Rückerstattungen für etwa 35 Millionen Nutzer bis Dezember 2025.
- Auch der Krypto-Analyst Nick Anderson sieht Parallelen zwischen XRP und dem nach Marktkapitalisierung achtgrößten Vermögenswert AMZN. Seiner Prognose zufolge könnte XRP langfristig auf 100 US-Dollar steigen.
- Ein Anleger mit 10.000 XRP wäre bei diesem Kursniveau Millionär, heißt es weiter.
- Aktuell notiert der Ripple Coin bei drei US-Dollar und kommt auf eine Bewertung von 180 Millionen US-Dollar. Bei Andersons Prognose würde die Marktkapitalisierung auf einen Wert von sechs Billionen US-Dollar steigen – das 1,5-fache der aktuellen Gesamtbewertung aller Kryptowährungen.
- XRP ist eine der meistgehandelten Kryptowährungen. Liquidität und Markttiefe findest du bei Kraken – seriös, sicher und EU-reguliert.
Empfohlenes Video
Ripple (XRP) Prognose: Darum wird 2025 mega bullish!
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+