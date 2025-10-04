App herunterladen
Kursprognose Analyst offenbart: So viel XRP brauchst du, um Millionär zu werden

Wie viel XRP brauchst du, um Millionär zu werden? Ein Krypto-Analyst will die Antwort gefunden haben – und teilt seine Kursprognose.

Dominic Döllel
XRP-Kurs2.97 $0.21 %
Eine Nahaufnahme von mehreren goldfarbenen XRP-Kryptowährungsmünzen mit dem XRP-Logo und kreislaufähnlichen Mustern, die von hellem Licht beleuchtet werden, um das besondere Design von XRP zu zeigen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie hoch kann XRP steigen?
  • Kann XRP das neue Amazon werden? Diese Frage stellen sich derzeit einige Investoren in der Ripple-Community. Ursprung der Diskussion war ein Vergleich der beiden Vermögenswerte.
  • “Zur Erinnerung: Amazon wurde ebenfalls von der SEC verklagt”, so der XRP-Influencer Digital Perspectives in einem X-Beitrag. Er verwies auf angebliche Parallelen zwischen den regulatorischen Herausforderungen von Ripple und früheren Untersuchungen gegen Amazon.
  • Tatsächlich hatte die SEC im Jahr 2022 eine Untersuchung gegen Amazon wegen der Nutzung von Drittanbieterdaten eingeleitet, die jedoch ohne Strafen oder Anklagen endete.
  • Eine andere Behörde, die Federal Trade Commission (FTC), verklagte Amazon 2023 wegen irreführender Checkout-Prozesse. Das Verfahren wurde im September 2025 mit einem Vergleich über 2,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen – davon entfallen eine Milliarde US-Dollar auf Strafzahlungen und 1,5 Milliarden US-Dollar auf Rückerstattungen für etwa 35 Millionen Nutzer bis Dezember 2025.
  • Auch der Krypto-Analyst Nick Anderson sieht Parallelen zwischen XRP und dem nach Marktkapitalisierung achtgrößten Vermögenswert AMZN. Seiner Prognose zufolge könnte XRP langfristig auf 100 US-Dollar steigen.
  • Ein Anleger mit 10.000 XRP wäre bei diesem Kursniveau Millionär, heißt es weiter.
  • Aktuell notiert der Ripple Coin bei drei US-Dollar und kommt auf eine Bewertung von 180 Millionen US-Dollar. Bei Andersons Prognose würde die Marktkapitalisierung auf einen Wert von sechs Billionen US-Dollar steigen – das 1,5-fache der aktuellen Gesamtbewertung aller Kryptowährungen.
Empfohlenes Video
Ripple (XRP) Prognose: Darum wird 2025 mega bullish!

Quellen

