- XRP hat das dritte Quartal 2025 mit einem Kursplus von 31 Prozent abgeschlossen – der beste Dreimonatszeitraum seit Jahren. Vom Tief bei 2,20 US-Dollar im Juli stieg der Token bis Ende September auf 2,90 US-Dollar. Damit rückt ein bullisches Langfrist-Szenario in greifbare Nähe.
- Jetzt notiert XRP bei 2,94 US-Dollar – ein Tagesplus von 3,4 Prozent. Marktbeobachter wie Mikybull gehen davon aus, dass die richtige Rallye noch beginnt. Auf der Plattform X schreibt der Analyst: “XRP schließt das Quartal zum ersten Mal seit 2017 bullisch über dem Widerstand. Du bist nicht bereit für diese letzte Rallye!”
- Besonders relevant: Ein mehrjähriges inverses Schulter-Kopf-Schulter-Muster wurde nach oben durchbrochen, so der Analyst. Das technische Kursziel daraus: zunächst 5,50 US-Dollar. Langfristige Preisziele reichen von 19 bis über 200 US-Dollar – sofern sich das Muster vollständig ausspielt.
- Neben technischen Aspekten könnte auch eine baldige Genehmigung des XRP-ETFs für Zündstoff sorgen. Erste Entscheidungen könnten schon Mitte Oktober fallen. Sollte ein ETF genehmigt werden, rechnen Analysten mit massiven Kapitalzuflüssen – und Kurszielen zwischen 20 und 30 US-Dollar bis 2026.
- David Schwartz, langjähriger Chief Technology Officer von Ripple, gab am Dienstag bekannt, dass er sich nach mehr als einem Jahrzehnt im Unternehmen aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und eine Position als “CTO Emeritus” im Vorstand übernehmen werde.
- Schwartz, einer der ursprünglichen Architekten des XRP-Ledgers, gab diese Veränderung in einem Beitrag auf X bekannt. Er erklärte, dass ihm diese Entscheidung mehr Zeit für seine Familie lassen werde, während er weiterhin in der XRP-Community aktiv bleiben könne.
