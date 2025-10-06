- Ein Krypto-Trader verwandelte eine Investition von 3.000 US-Dollar innerhalb weniger Stunden in etwa 2 Millionen US-Dollar. Der Grund: Binance-Mitgründer Changpeng “CZ” Zhao hatte einen Beitrag über einen Memecoin auf X geteilt.
- Blockchain-Daten zeigen, dass der Anleger mit der Wallet-Adresse “0x872” einer der frühesten Käufer des neu eingeführten “4”-Tokens war, so die Krypto-Analyseplattform Lookonchain.
- Trotz der massiven Gewinne verkaufte der Händler nur einen kleinen Teil seiner Bestände und hält immer noch Token im Wert von 1,88 Millionen US-Dollar.
- Der Coin wurde nach einem Phishing-Angriff auf die BNB-Chain geschaffen. Der Hacker strich Berichten zufolge nur einen Gewinn in Höhe von 4.000 US-Dollar ein, bevor die Community das Ereignis zu einem Meme machte. “CZ” bezeichnete die Entwicklung als “das lustigste Comeback der Community!”.
- Während der breite Altcoin-Markt nach der Bitcoin-Rallye noch schwächelt, eilt BNB derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Möchtest du BNB kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
Empfohlenes Video
Das unterschätzte Krypto-Narrativ: Institutionelles Geld
Quellen
Binance Coin (BNB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Binance Coin (BNB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Binance Coin (BNB) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+