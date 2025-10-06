App herunterladen
Dank Changpeng Zhao Krypto-Trader macht aus 3.000 US-Dollar 2 Millionen

Ein Tweet von Changpeng Zhao und der Kurs schießt durch die Decke: Dieser Token bescherte einem Krypto-Anleger eine 650-fache Rendite.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein Tweet von Changpeng "CZ" Zhao kann den Markt bewegen
  • Ein Krypto-Trader verwandelte eine Investition von 3.000 US-Dollar innerhalb weniger Stunden in etwa 2 Millionen US-Dollar. Der Grund: Binance-Mitgründer Changpeng “CZ” Zhao hatte einen Beitrag über einen Memecoin auf X geteilt.
  • Blockchain-Daten zeigen, dass der Anleger mit der Wallet-Adresse “0x872” einer der frühesten Käufer des neu eingeführten “4”-Tokens war, so die Krypto-Analyseplattform Lookonchain.
  • Trotz der massiven Gewinne verkaufte der Händler nur einen kleinen Teil seiner Bestände und hält immer noch Token im Wert von 1,88 Millionen US-Dollar.
  • Der Coin wurde nach einem Phishing-Angriff auf die BNB-Chain geschaffen. Der Hacker strich Berichten zufolge nur einen Gewinn in Höhe von 4.000 US-Dollar ein, bevor die Community das Ereignis zu einem Meme machte. “CZ” bezeichnete die Entwicklung als “das lustigste Comeback der Community!”.
  • Während der breite Altcoin-Markt nach der Bitcoin-Rallye noch schwächelt, eilt BNB derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Möchtest du BNB kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
