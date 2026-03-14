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800 Millionen US-Dollar 

Krypto für Nordkoreas Atomwaffen: USA nehmen Geldwäsche-Netzwerk ins Visier

800 Millionen USD soll ein internationales Krypto-Netzwerk für das Atomwaffenprogramm Nordkoreas gewaschen haben. Nun greifen die USA durch.

Daniel Hoppmann
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Beitragsbild: picture alliance / Newscom | KCNA

 | Dass Nordkoreas Diktator Kim Jong-un Krypto zur Finanzierung seines Waffenarsenals nutzt, ist ein offenes Geheimnis

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen sechs Einzelpersonen und zwei Unternehmen verhängt, die laut Finanzministerium an einem internationalen Netzwerk zur Geldwäsche von Kryptowährungen für Nordkorea beteiligt gewesen sein sollen. Nach Angaben des Office of Foreign Assets Control (OFAC) sollen über diese Strukturen rund 800 Millionen US-Dollar über verschiedene Krypto-Dienste bewegt und verschleiert worden sein.

Nach Angaben der Behörden nutzte das Netzwerk ein System aus im Ausland eingesetzten IT-Arbeitskräften. Diese sollen unter falschen Identitäten bei internationalen Unternehmen beschäftigt gewesen sein und ihre Einnahmen anschließend an staatliche Stellen in Pjöngjang weitergeleitet haben. Laut Behördenangaben seien bei diesen Aktivitäten teilweise auch Malware in Unternehmensnetzwerke eingeschleust worden, um sensible Daten zu stehlen.

Das US-Finanzministerium erklärte, dass ein Großteil dieser Gelder in Nordkoreas Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen geflossen sei.

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Bei der Verschleierung der Gelder setzte das Netzwerk laut Behörden auf verschiedene Elemente der Krypto-Infrastruktur. Dazu gehörten zentralisierte Börsen, gehostete Wallets, DeFi-Dienste sowie Cross-Chain-Bridges, über die Transaktionen zwischen unterschiedlichen Blockchains verschoben wurden. Ermittler identifizierten insgesamt einundzwanzig Wallet-Adressen auf Netzwerken wie Bitcoin, Ethereum und Tron.

Krypto-Kriminalität erreicht neuen Höchststand

Das private Blockchain-Forensikunternehmen Chainalysis sieht in einem aktuellen Bericht derweil ein neues Rekordhoch in Sachen Krypto-Kriminalität. Demnach bewegten Kriminelle so viele Gelder wie noch nie über Bitcoin und Co. Vor allem Fälle staatlicher Sanktionsumgehungen stachen dabei hervor.

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