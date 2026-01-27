App herunterladen
Krypto-Sicherheit 

Nordkoreanische Hacker zielen auf Blockchain-Entwickler mit KI-Malware

Nordkoreanische Hacker attackieren gezielt Entwickler mit Blockchain-Zugriff. Offenbar nutzen sie dafür KI-gestützte Schadsoftware.

Giacomo Maihofer
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Hacker aus Nordkorea greifen immer wieder Krypto-Börse und -Protokolle an
  • Nordkoreanische Cyberkriminelle nehmen gezielt Entwickler und Programmierteams aus der Krypto-Branche ins Visier. Ziel ist es, über Phishing-Angriffe Schadsoftware in Entwicklungsumgebungen einzuschleusen.
  • Das IT-Sicherheitsunternehmen Check Point ordnet die Angriffe der Gruppierung “Konni” zu, die mutmaßlich aus Nordkorea stammt oder mit staatlichen Stellen in Verbindung steht. Während sich die Gruppe früher vor allem auf Südkorea konzentrierte, richtet sie ihre Angriffe nun auf die gesamte Asien-Pazifik-Region aus.
  • Die Täter setzen auf täuschend echte Köderdokumente, die wie legitime Projektunterlagen aussehen und detaillierte technische Informationen enthalten. Damit sollen Entwickler zur Ausführung präparierter Dateien verleitet werden.
  • Laut Check Point zielen die Angriffe darauf ab, Entwicklungsumgebungen zu kompromittieren und so Zugang zu sensiblen Daten zu erhalten. Dazu zählen unter anderem API-Zugangsdaten, Wallet-Zugriffe, interne Infrastruktur sowie letztlich Krypto-Vermögenswerte.
  • Auffällig ist dabei der eingesetzte Schadcode selbst. Die analysierte PowerShell-Backdoor weist eine ungewöhnlich saubere Struktur auf, inklusive ausführlicher, menschenlesbarer Dokumentation und klar gegliederter Code-Sektionen.
  • Die Sicherheitsforscher sehen darin starke Hinweise auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz bei der Programmierung. Zwar reichen die Indizien laut Check Point nicht für einen eindeutigen Beweis des KI-Einsatzes aus, sie deuten jedoch auf eine neue Qualitätsstufe staatlich naher Cyberangriffe hin.
Das könnte dich auch interessieren