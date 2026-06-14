Exodus und Ondo wollen Solana im Sturm erobern. Was hinter der neuen RWA-Plattform steckt und wie sich der Markt entwickelt.

Neue RWA-Plattform launcht 200 tokenisierte Aktien und ETFs auf Solana

Neue RWA-Plattform launcht 200 tokenisierte Aktien und ETFs auf Solana

Exodus hat gemeinsam mit Ondo Finance den Start von „Exodus Markets“ bekannt gegeben. Die neue Handelsplattform ermöglicht berechtigten Nutzern in ausgewählten Märkten den Kauf und Verkauf von mehr als 200 tokenisierten Aktien, ETFs sowie weiteren Real World Assets (RWA) direkt über die Solana-Blockchain. Das Angebot ist in die Self-Custody-Wallet von Exodus integriert und erweitert die bisherige Funktionalität der Anwendung deutlich.

In der Pressemitteilung erklärt das Unternehmen, der Launch markiere den Ausbau von Exodus von einer reinen Wallet-Lösung zu einer umfassenderen RWA-Plattform. Nutzer sollen künftig Vermögenswerte handeln, versenden, ausgeben, verwalten und Belohnungen erhalten können, ohne die Anwendung zu verlassen.

Exodus-CEO JP Richardson erklärte: „Zum ersten Mal können unsere Kunden tokenisierte Aktien mit derselben direkten Kontrolle und globalen Zugänglichkeit handeln und halten, die sie von Krypto-Assets erwarten.“ Weiter sagte er: „Exodus wird zum Zugangspunkt für sämtliche Vermögenswerte, ohne Kompromisse bei Vertrauen und Kontrolle einzugehen.“

Exodus arbeitet seit 2015 mit RWA

Das 2015 gegründete Unternehmen gehört zu den ersten börsennotierten Firmen, die ihre eigene Aktie tokenisiert haben. Bereits 2021 führte Exodus einen tokenisierten Handel seiner EXOD-Aktie ein. Mit dem neuen Angebot können Nutzer in unterstützten Regionen nun neben Kryptowährungen auch tokenisierte Wertpapiere innerhalb derselben Wallet handeln.

Der RWA-Markt zählt zu den großen Hoffnungsträgern. Krypto und TradFi versprechen sich erhebliche Effizienzsteigerungen durch die Verlagerung realer Vermögenswerte auf die Blockchain. Laut rwa.xyz umfasst der Markt derzeit fast 32 Milliarden US-Dollar – und dürfte wohl weiter wachsen.