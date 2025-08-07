- Meta hat über 6,8 Millionen WhatsApp-Konten entfernt, die mit sogenannten Pig-Butchering-Krypto-Betrugsmaschen in Verbindung stehen. Die Konten sollen von organisierten Betrugsnetzwerken in Südostasien betrieben worden sein – unter anderem in Kambodscha, Myanmar, Thailand. Laut Meta wurden viele der Konten proaktiv erkannt und deaktiviert, bevor sie genutzt werden konnten.
- “Wir haben Konten proaktiv erkannt und gelöscht, bevor Scam-Zentren sie in Betrieb nehmen konnten”, erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.
- Pig Butchering beginnt meist mit einer unaufgeforderten Nachricht, entwickelt sich zu einem Gespräch und endet mit angeblichen Investments in Krypto. Ziel ist es, das Opfer dazu zu bringen, Geld in gefälschte Investment-Plattformen zu transferieren – ein Exit ist meist nicht mehr möglich.
- Laut FBI gingen allein im Jahr 2024 9,3 Milliarden US-Dollar durch Online-Betrug verloren – davon 3,9 Milliarden US-Dollar durch Krypto-Scams. Ältere Nutzer sind besonders stark betroffen. Viele Betrugsfälle starten über Messenger-Apps wie WhatsApp, Facebook Messenger oder Telegram.
- Wir haben für euch aufgeschrieben, wie ihr Krypto-Betrugsmaschen vermeiden könnt.
