App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
1,96 T
Hyperliquid-Kurs58,39 4.71%
Bitcoin-Kurs53.981,77 1.22%
Ethereum-Kurs1.498,15 4.60%
XRP-Kurs0,958891 2.77%
BNB-Kurs492,59 1.34%
Hyperliquid-Kurs58,39 4.71%
Solana-Kurs70,84 3.18%
TRON-Kurs0,278629 0.34%
Dogecoin-Kurs0,065459 2.12%
Cardano-Kurs0,144372 6.09%
Zcash-Kurs376,16 1.55%
Chainlink-Kurs6,79 3.23%
Pi Network-Kurs0,102890 1.04%
Neuer Geldsegen? 

Krypto-Bank Erebor will Unternehmenswert verdoppeln

Die Krypto-Bank Erebor ist auf der Suche nach weiterem Kapital. Wird sie fündig, könnte sich die Unternehmensbewertung fast verdoppeln.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin kaufen
Peter Thiel in einer Nahaufnahme.

Beitragsbild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell

 | Palantir- und PayPal-Mitgründer Peter Thiel ist einer der größten Unterstützer der Krypto-Bank

Die Krypto-freundliche Erebor Bank steht vor der nächsten milliardenschweren Finanzierungsrunde. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Damit soll der Unternehmenswert der Bank auf mindestens 8 Milliarden US-Dollar steigen – nahezu eine Verdopplung gegenüber der letzten Finanzierungsrunde im Dezember. Damals sammelte Erebor 350 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 4,35 Milliarden US-Dollar ein.

Die Verhandlungen befinden sich laut Bloomberg zwar noch in einem frühen Stadium. Eines ist jedoch sicher: Das Unternehmen, das unter anderem von Tech-Investor Peter Thiel und Oculus-Mitgründer Palmer Luckey unterstützt wird, ist rasant gewachsen. Die Kundeneinlagen stiegen seit Ende März von rund 1,1 Milliarden auf 4,05 Milliarden US-Dollar. Zudem gewann die Bank innerhalb von drei Monaten fast 400 neue Kunden hinzu. Nach Angaben des Unternehmens soll die Bank bis zum Jahresende profitabel arbeiten.

Kritik wegen Banklizenzen

Auch im Krypto-Geschäft baut Erebor ihr Angebot aus. Geplant sind Einlagen und Zahlungsdienste für US-Dollar-Stablecoins. Die Nachfrage nach kryptobesicherten Krediten sei bislang jedoch geringer ausgefallen als ursprünglich erwartet. Die Bank erhielt im Februar die endgültige Zulassung als nationale US-Bank, nachdem das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) bereits im Oktober 2025 eine vorläufige Genehmigung erteilt hatte.

Das schnelle Wachstum des Instituts stößt zugleich auf politische Kritik. Die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren äußerte laut Bloomberg “ernste Bedenken” hinsichtlich des zügigen Zulassungsverfahrens und hinterfragte, ob politische Verbindungen zur Trump-Regierung den Prozess beschleunigt haben könnten. Erebor selbst äußerte sich zu diesen Vorwürfen nicht.

Auch aus der Bankenindustrie selbst kommt Kritik an den schnellen Zulassungsverfahren. Im März hatte bereits das Bank Policy Institute (BPI), eine der größten Lobbygruppen der USA, mit einer Klage gedroht. Mehr dazu hier: Krypto vs. Banken: Jetzt droht die nächste Eskalation in den USA



Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze vor einer Deutschlandflagge
Krypto in DACHNeue Krypto-Studie: Warum Deutschland plötzlich so schlecht abschneidet
Eine Bitcoin-Münze vor einem grünen Chartdiagramm.
KursanalyseBitcoin-Analyse: Soweit könnte die Erholungsrallye jetzt gehen
Das Binance-Logo vor einer verschwommenen EU-Flagge.
MiCA und die FolgenBinance und das Europa-Aus: Was Anleger jetzt wissen müssen
MemeCore
1,43
28.81%
LAB
9,54
13.10%
Uniswap
2,79
12.06%
Sky
0,052094
12.04%
Audiera
2,72
10.82%
Worldcoin
0,365017
9.02%
Pump.fun
0,001381
6.61%
Cardano
0,144372
6.09%
Gram (prev. Toncoin)
1,44
5.05%
Venice Token
12,13
4.84%
Morpho
1,79
-7.26%
币安人生 (BinanceLife)
0,592116
-2.98%
Hedera
0,062422
-2.77%
DeXe
19,78
-2.62%
Shiba Inu
0,000004
-2.03%
World Liberty Financial
0,050781
-1.20%
Canton
0,122967
-0.97%
Ethena
0,067201
-0.93%
LEO Token
8,02
-0.71%
Cosmos Hub
1,36
-0.65%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren