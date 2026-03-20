Krypto-Anleger im Visier: Vorsicht vor dem FBI-Token

Das FBI warnt vor einem betrügerischen Tron-Token. Betroffene sollten keine persönlichen Daten weitergeben.

Das Federal Bureau of Investigation hat am Donnerstag über seinen offiziellen X-Account vor einem Betrugsversuch auf der Tron-Blockchain gewarnt. Dabei handelt es sich um einen angeblichen FBI-Token, der als Phishing-Köder eingesetzt wird. Nach Angaben der Behörde erhielten einige Nutzer eine On-Chain-Nachricht, in der behauptet wird, ihre Wallet stehe “unter Untersuchung”.

Die Empfänger werden aufgefordert, eine angebliche Anti-Geldwäsche-Prüfung durchzuführen, um eine Sperrung ihrer Krypto-Vermögenswerte zu vermeiden. Das FBI warnt ausdrücklich: “Sollten Sie einen Token von einem Konto mit den unten aufgeführten Angaben erhalten, geben Sie bitte keine personenbezogenen Daten auf einer mit diesem Token verbundenen Website an”. Wie viele Nutzer betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Phishing mit FBI-Token

Nutzer, die bereits Daten übermittelt haben, sollen den Vorfall beim Internet Crime Complaint Center melden. Die Behörde verweist darauf, dass vergleichbare Betrugsfälle im Krypto-Sektor weiter zunehmen.

Laut einem Bericht des FBI aus April 2025 gingen im Jahr 2024 mehr als 140.000 Beschwerden im Zusammenhang mit Krypto-Betrug ein. Der gemeldete Schaden belief sich dabei auf rund 9,3 Milliarden US-Dollar. Mehr dazu hier: Krypto-Kriminalität steigt dramatisch

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