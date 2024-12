Online-Broker flatexDEGIRO startet Krypto-Handel in Deutschland

Online-Broker flatexDEGIRO startet Krypto-Handel in Deutschland

Mit über drei Millionen Kunden startet der Online-Broker flatexDEGIRO den Krypto-Handel in Deutschland. In 2025 will man Österreich und die Niederlande erschließen.