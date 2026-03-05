Der Iran-Krieg wirbelt die Finanzmärkte durcheinander. Bitwise-CIO Matt Hougan erklärt, warum Krypto jetzt eine entscheidende Rolle spielen könnte.

Der US-israelische Angriff auf den Iran hat laut Bitwise-CIO Matt Hougan eine Schwachstelle der traditionellen Finanzmärkte offengelegt. Während klassische Börsen am Wochenende geschlossen bleiben mussten, rückte der Krypto-Markt plötzlich in den Vordergrund. “Die Onchain-Finanzmärkte waren praktisch das Zentrum der Finanzwelt”, schreibt Hougan in seinem wöchentlichen Memo und verweist darauf, dass Bitcoin, Ethereum und andere Krypto-Assets rund um die Uhr handelbar sind und Investoren daher sofort auf die geopolitische Ereignisse reagieren konnten.

Der Vorfall verdeutliche, warum digitale Assets aus struktureller Sicht zunehmend an Bedeutung gewinnen. Blockchains ermöglichen Handel und Abwicklung rund um die Uhr, während traditionelle Börsen an feste Öffnungszeiten gebunden bleiben. Im Alltag falle das zwar kaum auf, doch bei geopolitischen Schocks werde der Unterschied sichtbar. Wenn klassische Märkte pausieren, aber Krypto 24/7 weiterläuft, entstehe ein klarer Informations- und Liquiditätsvorsprung.

Krypto-basierte Märkte als die Zukunft der Finanzwelt

Besonders deutlich zeigte sich das auf neuen Handelsplattformen. Auf der dezentralen Börse Hyperliquid schossen die Handelsvolumina in die Höhe, wobei tokenisierte Vermögenswerte wie Gold ebenfalls stark gehandelt wurden. Selbst Mainstream-Medien griffen teils auf Onchain-Daten zurück, um Marktreaktionen abzulesen. Für Hougan markierte das einen Wendepunkt, denn “zum ersten Mal waren Krypto-basierte Märkte schlicht ‘der Markt'”, wodurch Krypto kurzfristig zur wichtigsten Referenz für Anleger wurde.

Für Banken, Hedgefonds und andere institutionelle Investoren könnte das langfristige Folgen haben. Wer künftig wettbewerbsfähig handeln will, muss sich zwangsläufig mit Bitcoin, Stablecoins und Onchain-Handelsplätzen auseinandersetzen. “Der Übergang zu Onchain-Finanzmärkten ist unvermeidlich“, erklärt Hougan, der nach den Ereignissen des Wochenendes davon ausgeht, dass sich Krypto deutlich schneller im globalen Finanzsystem etablieren wird als bisher angenommen. Mehr über die Konsequenzen des dritten Golfkrieges für Anleger lest ihr in diesem BTC-ECHO Artikel: “Iran-Krieg: Das sind laut Experten die Folgen für Bitcoin und Krypto“.

