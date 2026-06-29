Strategy gerät zunehmend ins Straucheln – MSTR und STRC stürzen ab. Grayscale rät nun zum Teilverkauf der Bitcoin-Reserven.

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Grayscale empfiehlt Teilverkauf von Bitcoin-Reserven im Wert von drei Milliarden US-Dollar. â³

Analyst Zach Pandl sieht darin eine Möglichkeit, Marktvertrauen zurückzugewinnen.

Strategy steht unter Druck, während Skepsis in der Krypto-Branche wächst. â³

Diskussion um mögliche Erhöhung der Dividende und deren Auswirkungen auf die Finanzierung.

Der Vermögensverwalter Grayscale bringt einen Teilverkauf der Bitcoin-Reserven von Strategy ins Spiel. Zach Pandl, Research-Chef von Grayscale, sprach sich auf X dafür aus, dass das Unternehmen Bitcoin im Wert von mindestens drei Milliarden US-Dollar veräußern sollte. Mit dem Erlös könne Strategy nach seiner Einschätzung “nahezu alle Barverpflichtungen der nächsten zwei Jahre decken”. “Das würde das Vertrauen des Marktes wahrscheinlich wiederherstellen”, so Pandl.

For Strategy $MSTR next week



*what I think happens: increase in $STRC dividend of 50bp, which equates to ~$100mn higher dividend obligation for next 2yrs; probably does not help market confidence



*what I hope happens: sale of ≥ ~$3bn $BTC to cover nearly all cash obligations… https://t.co/8KyZpIBxFL — Zach Pandl (@LowBeta) June 27, 2026

Strategy erlebt gerade den härtesten Stimmungstest seit Jahren. MSTR ist auf unter 90 US-Dollar gerutscht, STRC fiel unter 80 US-Dollar. Damit stehen nicht nur die Aktie, sondern die gesamte Kapitalstruktur von Michael Saylors Bitcoin-Unternehmen unter Druck. In der Krypto-Branche macht sich deshalb zunehmend Skepsis breit. Kritiker befürchten, dass Strategy seine Finanzierung über Vorzugsaktien überstrapaziert hat.

Debatte um Strategy nimmt Fahrt auf

Der Grayscale-Analyst rechnet deshalb damit, dass Strategy die Dividende der Vorzugsaktie um 50 Basispunkte anheben wird. Dadurch würden sich die jährlichen Zahlungsverpflichtungen nach seiner Schätzung um rund 100 Millionen US-Dollar erhöhen. “Das dürfte dem Marktvertrauen wahrscheinlich nicht helfen”, schrieb Pandl.

Mit seiner Einschätzung steht Pandl nicht allein. Erst in der vergangenen Woche hatte auch die Analyseplattform CryptoQuant empfohlen, die Bitcoin-Käufe vorerst auszusetzen und stattdessen die Barreserven des Unternehmens wieder aufzustocken.

Warum MSTR und STRC derzeit in die Bredouille geraten und welche Argumente trotz Krise für Strategy sprechen, erfahrt ihr hier: Strategy in der Krise: Warum MSTR weiterhin ein gutes Investment sein könnte



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