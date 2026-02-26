Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen GD Culture will seine gesamte Bitcoin-Reserve verkaufen. Diese übersteigt die eigene Marktkapitalisierung deutlich.

Die an der Nasdaq gelistete GD Culture Group (Ticker: GDC) will ihre gesamte Bitcoin-Reserve von 7.500 BTC liquidieren. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Beim aktuellen Kurs entspricht der BTC-Bestand einem Wert von rund 510 Millionen US-Dollar, deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens von etwa 210 Millionen US-Dollar.

Der Erlös soll in ein bereits am 18. Februar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen US-Dollar fließen. Die Umsetzung ist über einen Zeitraum von sechs Monaten geplant.

Die Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund einer erheblichen Bewertungsdiskrepanz. Das Verhältnis von Marktkapitalisierung zum Nettoinventarwert liegt bei rund 0,5. Damit zählt GD Culture zu den Unternehmen mit dem größten Abschlag unter börsennotierten Bitcoin-Treasuries.

Mit 7.500 BTC gehört GD Culture zu den 15 größten Bitcoin-Treasury-Unternehmen weltweit. Im Mai 2025 hatte das Unternehmen noch bis zu 300 Millionen US-Dollar über eine Aktienplatzierung aufgenommen, um seine Krypto-Strategie auszubauen. Neben Bitcoin investierte der Konzern auch in den TRUMP-Memecoin. Später kündigte das Unternehmen an, 7.500 BTC nach der Übernahme von Pallas Capital langfristig in die Bilanz aufzunehmen.

Wer die Gelegenheit nutzen möchte, um bei Bitcoin oder anderen Krypto-Assets zuzuschlagen, kann dafür Coinbase nutzen. Neukunden erhalten hier 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren.

Empfohlenes Video Wer drückt Bitcoin noch nach unten?