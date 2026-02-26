App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € Startbonus sichern
Handle sicher bei dem Krypto Partner des DFB
2.43 T $
Hyperliquid-Kurs28.01 $-2.89%
Bitcoin-Kurs66,859.00 $-3.48%
Ethereum-Kurs1,986.44 $-4.31%
XRP-Kurs1.39 $-5.72%
BNB-Kurs616.35 $-2.67%
Solana-Kurs84.75 $-4.27%
TRON-Kurs0.285085 $0.00%
Dogecoin-Kurs0.095773 $-7.12%
Cardano-Kurs0.283698 $-4.44%
Zcash-Kurs236.45 $-7.23%
Chainlink-Kurs8.89 $-6.10%
Schlechtes Timing  

GD Culture verkauft 7.500 Bitcoin für Aktienrückkauf

Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen GD Culture will seine gesamte Bitcoin-Reserve verkaufen. Diese übersteigt die eigene Marktkapitalisierung deutlich.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs66,859.00 $-3.48 %
Bitcoin kaufen
Ein Finger drückt auf die Taste einer Tastatur, auf der "sell" steht

Beitragsbild: Shutterstock

 | GD Culture will seine 7.500 Bitcoin verkaufen
  • Die an der Nasdaq gelistete GD Culture Group (Ticker: GDC) will ihre gesamte Bitcoin-Reserve von 7.500 BTC liquidieren. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Beim aktuellen Kurs entspricht der BTC-Bestand einem Wert von rund 510 Millionen US-Dollar, deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens von etwa 210 Millionen US-Dollar.
  • Der Erlös soll in ein bereits am 18. Februar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen US-Dollar fließen. Die Umsetzung ist über einen Zeitraum von sechs Monaten geplant.
  • Die Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund einer erheblichen Bewertungsdiskrepanz. Das Verhältnis von Marktkapitalisierung zum Nettoinventarwert liegt bei rund 0,5. Damit zählt GD Culture zu den Unternehmen mit dem größten Abschlag unter börsennotierten Bitcoin-Treasuries.
  • Mit 7.500 BTC gehört GD Culture zu den 15 größten Bitcoin-Treasury-Unternehmen weltweit. Im Mai 2025 hatte das Unternehmen noch bis zu 300 Millionen US-Dollar über eine Aktienplatzierung aufgenommen, um seine Krypto-Strategie auszubauen. Neben Bitcoin investierte der Konzern auch in den TRUMP-Memecoin. Später kündigte das Unternehmen an, 7.500 BTC nach der Übernahme von Pallas Capital langfristig in die Bilanz aufzunehmen.

Wer die Gelegenheit nutzen möchte, um bei Bitcoin oder anderen Krypto-Assets zuzuschlagen, kann dafür Coinbase nutzen. Neukunden erhalten hier 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren.

Empfohlenes Video
Wer drückt Bitcoin noch nach unten?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Mann im Anzug mit grauem Bart steht links im Vordergrund. Rechts ist eine goldene Ripple-Münze (XRP) zu sehen. Im grünen Hintergrund verlaufen steigende Krypto-Charts mit Pfeilen nach oben. Symbolbild für XRP, Krypto-Markt und steigende Kurse.
Ripple-AusblickXRP-Prognose 2030: Zwischen 10, 100 und 1.000 US-Dollar – was ist realistisch?
Das Bild zeigt ein Bitcoin-Münze auf Euro Scheinen
Praxisleitfaden für AnlegerSo entscheiden Haltefrist und Timing über deine Krypto-Steuerlast
Eine glänzende Solana-Kryptowährungsmünze ruht auf einer Oberfläche, mit einer unscharfen Finanzgrafik im Hintergrund.
KursanalyseSolana-Prognose: Drehen die Bullen den Spieß um?
​​Stable
0.034042 $
14.22%
pippin
0.839719 $
13.18%
Decred
31.76 $
10.86%
MemeCore
1.43 $
5.17%
Canton
0.170324 $
4.20%
Mantle
0.632356 $
1.18%
Ondo US Dollar Yield
1.12 $
1.16%
XDC Network
0.034787 $
0.16%
Global Dollar
1.00 $
0.02%
Circle USYC
1.12 $
0.01%
Pepe
0.000004 $
-12.55%
Cosmos Hub
1.83 $
-11.35%
Aave
111.22 $
-9.51%
Pump.fun
0.001736 $
-9.37%
Filecoin
0.987424 $
-8.45%
Uniswap
3.74 $
-8.33%
Bonk
0.000006 $
-7.71%
Sui
0.912711 $
-7.36%
Zcash
236.45 $
-7.23%
Dogecoin
0.095773 $
-7.12%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren