Fidelity: Stablecoin FIDD soll auf Ethereum live gehen

- Fidelity lanciert einen eigenen Stablecoin. Der Fidelity Digital Dollar (FIDD) soll Anfang Februar auf Ethereum live gehen und ist vollständig durch Cash sowie kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt.
- Ausgegeben wird FIDD über Fidelity Digital Assets, die Krypto-Tochter des Assetmanagers Fidelity. Nutzer können den Token jederzeit zum Kurs von einem US-Dollar über die hauseigenen Krypto-Plattformen einlösen. Darüber hinaus soll FIDD auch auf großen Krypto-Börsen handelbar sein.
- Das Unternehmen gibt an, das Produkt entwickelt zu haben, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden und den Nutzen von Blockchain-basierten Finanzprodukten zu erweitern.
- “Das ist der nächste Schritt in der Entwicklung unserer Plattform für digitale Vermögenswerte”, sagt Mike O’Reilly, Präsident von Fidelity Digital Assets, in einem Interview. “Die Möglichkeit, einen durch Fiat-Währungen gedeckten Stablecoin anzubieten, entspricht den Wünschen unserer Kunden.”
- Strategisch positioniert sich Fidelity damit direkt gegen Platzhirsche wie USDC von Circle oder USDT von Tether. Zielgruppen sind sowohl institutionelle Investoren, die rund um die Uhr Abwicklungen benötigen, als auch Retail-Nutzer für On-Chain-Zahlungen und perspektivisch DeFi-Anwendungen.
- Ein zentraler Treiber für den Launch ist der im Juni 2025 verabschiedete GENIUS Act, der erstmals klare Regeln für Stablecoin-Reserven in den USA definiert. Das Unternehmen will die Zusammensetzung der Reserven täglich offenlegen und regelmäßig extern prüfen lassen. Anders als Tether: Der Stablecoin-Marktführer hat seine Reserven bisher nicht umfangreich offengelegt.
- Mit USDT von Tether und USDC von Circle hat der neue Fidelity-Stablecoin starke Mitbewerber. Der Stablecoin-Emittent Tether zählt inzwischen zu den aggressivsten Goldkäufern weltweit und konkurriert in seinem Kaufvolumen zunehmend mit nationalen Zentralbanken.
