Tom Lee und Standard Chartered Steigt Ethereum bis Ende 2025 auf 12.000 USD?

Ethereum erlebt ein Comeback: Analysten sehen Kursziele von bis zu 12.000 US-Dollar. Welche Faktoren die Rallye antreiben sollen.

Dominic Döllel
Ethereum-Kurs4,592.38 $2.19 %
Eine silberne Ethereum-Münze scheint wie eine Rakete in die Höhe zu schießen und eine Rauchwolke vor einem hellblauen Hintergrund zu hinterlassen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kann Ethereum bis Jahresende auf 12.000 US-Dollar steigen?
  • Das starke Kurswachstum bei Ethereum in den letzten Monaten verleitet Analysten zu neuen Prognosen.
  • Tom Lee, Mitgründer und Stratege bei Fundstrat Global Advisors, erklärte in einem Interview, dass er den Ethereum-Kurs in den kommenden Wochen bei rund 5.500 US-Dollar erwartet.
  • Bis zum Jahresende sieht Lee ein mögliches Kursziel zwischen 10.000 und 12.000 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 4.500 US-Dollar entspräche dies einem Anstieg von rund 166 Prozent.
  • Als Begründung nannte er die wachsende institutionelle Nachfrage, die insbesondere durch Ethereum-Treasuries sowie die Einführung von börsengehandelten Fonds (ETFs) verstärkt werde.
  • Nach Einschätzung Lees könnten Unternehmen in den kommenden Jahren bis zu zehn Prozent des gesamten Ethereum-Angebots in ihren Bilanzen halten.
  • Auch die britische Großbank Standard Chartered veröffentlichte eine optimistische Einschätzung. Ein leitender Analyst der Bank erklärte in einem Marktkommentar, dass Ethereum bis Ende 2025 die Marke von 7.500 US-Dollar erreichen könne.
  • Als Treiber nennt Standard Chartered vor allem die zunehmende institutionelle Adoption und die erwarteten Kapitalzuflüsse in neue Anlageprodukte auf Ethereum-Basis.
  • Welche Kursmarken jetzt wichtig werden, lest ihr hier: Ethereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

