- Das starke Kurswachstum bei Ethereum in den letzten Monaten verleitet Analysten zu neuen Prognosen.
- Tom Lee, Mitgründer und Stratege bei Fundstrat Global Advisors, erklärte in einem Interview, dass er den Ethereum-Kurs in den kommenden Wochen bei rund 5.500 US-Dollar erwartet.
- Bis zum Jahresende sieht Lee ein mögliches Kursziel zwischen 10.000 und 12.000 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 4.500 US-Dollar entspräche dies einem Anstieg von rund 166 Prozent.
- Als Begründung nannte er die wachsende institutionelle Nachfrage, die insbesondere durch Ethereum-Treasuries sowie die Einführung von börsengehandelten Fonds (ETFs) verstärkt werde.
- Nach Einschätzung Lees könnten Unternehmen in den kommenden Jahren bis zu zehn Prozent des gesamten Ethereum-Angebots in ihren Bilanzen halten.
- Auch die britische Großbank Standard Chartered veröffentlichte eine optimistische Einschätzung. Ein leitender Analyst der Bank erklärte in einem Marktkommentar, dass Ethereum bis Ende 2025 die Marke von 7.500 US-Dollar erreichen könne.
- Als Treiber nennt Standard Chartered vor allem die zunehmende institutionelle Adoption und die erwarteten Kapitalzuflüsse in neue Anlageprodukte auf Ethereum-Basis.
