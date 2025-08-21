In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Kursmarken bei einer anhaltenden Korrekturbewegung in den Blick geraten
- Welche Kursniveaus für eine Trendfortsetzung gen Norden zurückerobert werden müssen
- Warum es bereits in den kommenden Tagen zu einer Vorentscheidung kommen könnte
Ethereum (ETH) verpasste in der Vorwoche den Sprung an das 2021er-Allzeithoch. Weniger als zwei Prozentpunkte fehlt dem größten Altcoin zum Anstieg bis an die 4.864 US-Dollar. Nachlassende Käufe von Ethereum-Treasury-Unternehmen und Outflows bei den Ethereum Spot-ETFs ließen den Kurs in der Folge auf 4.084 US-Dollar korrigieren. Hier stoppte der Ether-Kurs seine Talfahrt und konnte sich seitdem bis an den gleitenden Durchschnitt EMA9 um 4.275 US-Dollar erholen. Welche Anzeichen es für ein Ende der Abwärtsbewegung gibt und welche Widerstände zurückerobert werden müssten, um den Turnaround zu bestätigen, verrät diese Kursanalyse.
