Kursanalyse Ethereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?

Ethereum musste zuletzt Federn lassen. Der Ausbruch auf neue Allzeithochs scheint vertagt. Diese Faktoren entscheiden über die Kursrichtung in den nächsten Handelstagen. Ein Blick auf den Chart.

Stefan Lübeck
Eine physische Darstellung einer Ethereum-Münze wird zwischen anderen Münzen platziert, wobei ein digitales Finanzdiagramm mit grünen und rosafarbenen Kerzenleuchtern im unscharfen Hintergrund die Präsenz von Ethereum auf dem Kryptomarkt hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum (ETH) dürfte zeitnah die Kursrichtung der nächsten Wochen vorgeben

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kursmarken bei einer anhaltenden Korrekturbewegung in den Blick geraten
  • Welche Kursniveaus für eine Trendfortsetzung gen Norden zurückerobert werden müssen
  • Warum es bereits in den kommenden Tagen zu einer Vorentscheidung kommen könnte

Ethereum (ETH) verpasste in der Vorwoche den Sprung an das 2021er-Allzeithoch. Weniger als zwei Prozentpunkte fehlt dem größten Altcoin zum Anstieg bis an die 4.864 US-Dollar. Nachlassende Käufe von Ethereum-Treasury-Unternehmen und Outflows bei den Ethereum Spot-ETFs ließen den Kurs in der Folge auf 4.084 US-Dollar korrigieren. Hier stoppte der Ether-Kurs seine Talfahrt und konnte sich seitdem bis an den gleitenden Durchschnitt EMA9 um 4.275 US-Dollar erholen. Welche Anzeichen es für ein Ende der Abwärtsbewegung gibt und welche Widerstände zurückerobert werden müssten, um den Turnaround zu bestätigen, verrät diese Kursanalyse.

