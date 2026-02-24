- Die Ethereum Foundation hat damit begonnen, einen Teil ihrer Ether-Reserven aktiv zu nutzen und steigt ins Staking ein. Nach eigenen Angaben wurde zunächst eine Einzahlung von 2.016 ETH vorgenommen, langfristig sollen rund 70.000 ETH gestakt werden. Die daraus generierten Erträge fließen vollständig zurück in die Reserven der Stiftung und sollen die Finanzierung zentraler Aufgaben sichern.
- Der Schritt folgt auf die im Juni 2025 überarbeitete Treasury-Strategie. Ziel ist es, vorhandene Bestände nicht mehr nur passiv zu verwalten, sondern produktiv einzusetzen. Neben klassischem Solo-Staking prüft und nutzt die Stiftung auch etablierte Protokolle im Ethereum-Ökosystem, um nachhaltige Renditen zu erzielen.
- “Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Schritt, der zur Sicherheit des Ethereum-Netzwerks beiträgt und gleichzeitig die Kernaktivitäten der EF finanziert, darunter Protokollforschung und -entwicklung, Ökosystementwicklung, Fördermittel für die Community und vieles mehr“, so die Foundation in einem Beitrag auf X.
- Die 2.016 ETH wurden an den offiziellen Staking-Einzahlungsvertrag von Ethereum übertragen. Der entsprechende Validator durchläuft die übliche Aktivierungswarteschlange, bevor er vollständig am Netzwerk teilnimmt. Mit dem geplanten Umfang von 70.000 ETH würde die Stiftung zu einem relevanten Akteur im Validator-Set werden.
- Technisch setzt die Foundation auf Open-Source-Lösungen wie Dirk und Vouch, entwickelt von Attestant (Bitwise). Dirk fungiert als verteilter Signierer über verschiedene Jurisdiktionen hinweg und reduziert das Risiko eines Single Point of Failure. Vouch übernimmt innerhalb der Staking-Infrastruktur der Stiftung die Abstimmung und Organisation der Validator-Aktivitäten.
- Parallel dazu zeigen On Chain-Daten, dass Mitgründer Vitalik Buterin zuletzt mehr als 10.000 ETH verkauft hat, um Open-Source-, Hardware- und Biotech-Projekte zu finanzieren. Insgesamt signalisiert die neue Staking-Initiative einen strategischen Wandel: Die Ethereum Foundation will ihre Kapitalbasis aktiver einsetzen, das Netzwerk absichern und zugleich langfristige finanzielle Stabilität gewährleisten.
