Mitten im Krypto-Winter verkauft der Ethereum-Gründer 1.869 ETH im Wert von 3,67 Millionen US-Dollar. Welche Pläne Vitalik jetzt verfolgt.

Vitalik Buterin beschleunigt Ethereum-Verkäufe: Das sind die Gründe

Ethereum-Urgestein Vitalik Buterin hat offenbar binnen zwei Tagen 1.869 ETH im Wert von rund 3,67 Millionen US-Dollar verkauft. Die Transaktionen erfolgten nach einer Abhebung von 3.500 ETH vom DeFi-Protokoll Aave und trafen auf einen ohnehin strauchelnden Markt. Der Ether-Kurs verlor in den vergangenen 24 Stunden knapp 1,3 Prozent und steht derzeit bei 1.920 US-Dollar.

Bereits Anfang Februar soll Buterin insgesamt mehr als 8.000 ETH veräußert haben. Hintergrund ist eine Ende Januar offiziell angekündigte Strategie, wonach 16.384 ETH liquidiert werden, um die Weiterentwicklung des Ethereum-Ökosystems zu finanzieren.

Parallel dazu kündigte er an, dass die Ethereum Foundation in eine Phase milder Austerität eintreten würde. Ziel sei es, eine ambitionierte Roadmap langfristig tragfähig zu gestalten und Open-Source-Infrastruktur mit Fokus auf Selbstbestimmung, Privatsphäre und Sicherheit zu fördern. In der Community stoßen die Verkäufe aber dennoch auf Kritik.

Buterin selbst betont, seit 2018 keine ETH für persönliche Zwecke verkauft zu haben. Die Erlöse aus den aktuellen Transaktionen sollen ausschließlich in philanthropische oder ökosystemrelevante Initiativen fließen. Trotz der Verkäufe hält der Ethereum-Gründer weiterhin mehr als 224.000 ETH im Wert von rund 430 Millionen US-Dollar, wie Daten von Arkham Intelligence aufzeigen.

Auch die Ethereum Spot ETFs erlitten in den vergangenen Wochen einen deutlichen Rückschlag. Fast 1,3 Milliarden an Nettoabflüssen bei den Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Co. unterstreichen die Krisenstimmung am Krypto-Markt. Einer der wenigen, der weiterhin ETH akkumuliert: BitMine-Chairman Tom Lee. Nach dem jüngsten Kauf hält seine Treasury-Firma bereits 4,42 Millionen ETH im Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar.

