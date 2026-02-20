- Große Akteure am Krypto-Markt nutzen offenbar die anhaltende Schwächephase des Ether-Kurses gezielt für den massiven Ausbau ihrer strategischen Reserven.
- Das US-Unternehmen Sharplink setzt beispielsweise seinen Akkumulationskurs fort. Laut aktuellen SEC-Meldungen beläuft sich der Bestand der Ethereum-Treasury-Firma auf 867.798 Ether, was einem Gegenwert von rund 1,68 Milliarden US-Dollar entspricht.
- Die Geschäftsführung bindet nahezu 100 Prozent aller Token-Einlagen im Netzwerk-Staking, um verlässliche Renditen zu erwirtschaften. Diesen Ansatz honorieren Investoren. Laut eigenen Angaben verzeichnet die institutionelle Beteiligung am Unternehmen nach dem Einstieg von 60 neuen Adressen einen Anstieg von 46 Prozent.
- Gleichzeitig steht das Portfolio unter Druck, da der Ether-Kurs seit dem Hoch von 4.946 US-Dollar im August um 60 Prozent auf 1.939 US-Dollar einbrach. Sharplink verbucht aktuell unrealisierte Buchverluste von 1,39 Milliarden US-Dollar, hält jedoch konsequent an der Akkumulationsstrategie fest.
- Diese Schieflage existiert branchenweit. Spitzenreiter Bitmine Immersion von Starinvestor Tom Lee hält 4,37 Millionen Ether im Wert von 8,69 Milliarden US-Dollar. Auch Bitmine verzeichnet durch den jüngsten Crash enorme Buchverluste von 8,1 Milliarden US-Dollar, agiert aber weiterhin offensiv am Markt.
- Auf der globalen Rangliste der Krypto-Treasuries belegt Sharplink Gaming den zweiten Platz mit einem Bestand von 863.020 Ether, wie aus Daten von strategicethreserve.xyz hervorgeht.
- On-Chain-Analysen belegen derweil, dass Tom Lees DAT vor wenigen Stunden weitere 10.000 Ether für knapp 19,49 Millionen US-Dollar erwarb.
- Diese fortlaufende Konzentration von Ether bei wenigen Treasuries verknappt das zirkulierende Token-Angebot auf den Börsen erheblich.
- Langfristig orientierte Anleger werten dieses antizyklische Verhalten der Wale als starkes Fundamentalkriterium für den kommenden Zyklus.
