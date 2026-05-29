VanEck bringt den ersten Spot-ETF auf BNB in den USA auf den Markt. Der Fonds setzt auf physisch hinterlegte BNB und erweitert das Angebot an Krypto ETFs jenseits von Bitcoin und Ethereum.

VanEck zündet Altcoin-Offensive: Erster BNB ETF startet jetzt an der Nasdaq

VanEck zündet Altcoin-Offensive: Erster BNB ETF startet jetzt an der Nasdaq

Der Vermögensverwalter VanEck hat den ersten Spot-ETF auf BNB in den USA aufgelegt. Das neue Produkt mit dem Ticker VBNB soll die Kursentwicklung des Binance Coin direkt abbilden. Die Anteile werden an der Nasdaq gehandelt und sind mit echten BNB hinterlegt, die bei Anchorage Digital Bank in Cold Wallets verwahrt werden.

VanEck hatte den Antrag bereits im Mai 2025 eingereicht. Anfang des Monats folgte eine überarbeitete Registrierung. Auch Grayscale arbeitet derzeit an einem eigenen Spot-ETF auf BNB. Beide Anbieter verzichten zum Start auf Staking. Hintergrund ist die weiterhin unklare Regulierungslage in den USA. In den Anträgen bleibt die Option für ein späteres Staking jedoch offen.

“BNB, eine der widerstandsfähigsten großen Kryptowährungen”

Patrick Bush, Senior Investment Analyst bei VanEck, erklärt in der zugehörigen Pressemitteilung: “BNB war in diesem Marktzyklus eine der widerstandsfähigsten großen Kryptowährungen.” Zudem verwies er auf die hohe Nutzung der Blockchain. Nach Angaben des Unternehmens verarbeitet das Netzwerk täglich mehr als 14 Millionen Transaktionen und zählt über 2,5 Millionen aktive Nutzer pro Tag.

Mit dem neuen BNB-Produkt baut VanEck sein Angebot an Krypto ETFs weiter aus. Bereits zuvor hatte das Unternehmen Spot-ETFs auf Bitcoin, Ethereum, Solana und Avalanche gestartet.

Die Bitcoin ETFs verzeichnen hohe Abflüsse I Quelle: BTC-ECHO

Nicht nur Bitcoin: Auch Altcoin ETFs sind gefragt

Auch der US-Markt insgesamt entwickelt sich zunehmend über Bitcoin und Ethereum hinaus. In den vergangenen Monaten kamen mehrere ETF-Produkte auf Kryptowährungen wie XRP, Litecoin, Dogecoin oder Polkadot hinzu.

Kyle DaCruz, Director of Digital Assets Product bei VanEck, erklärt ebenfalls in der Pressemitteilung: “Bis heute gehörte BNB zu den wenigen großen Kryptowährungen ohne Spot-ETP in den USA.” Mit VBNB wolle man US-Anlegern nun einen regulierten Zugang zu einem der wirtschaftlich bedeutendsten Netzwerke im Krypto-Markt ermöglichen.

Auch Hyperliquid kann von dem im Mai gestarteten ETF profitieren. Wie sich der Kurs entwickeln könnte, lest ihr hier: Hyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch.