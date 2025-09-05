App herunterladen
Memecoin goes Wall Street Dogecoin-ETF vor US-Start? Bloomberg-Experte erwartet ihn nächste Woche

Der älteste Memecoin der Welt könnte laut Bloomberg schon nächste Woche einen eigenen Spot-ETF bekommen.

Giacomo Maihofer
Dogecoin-Kurs0.215707 $0.23 %
 | Genehmigt die SEC den Dogecoin ETF?
  • Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas könnte bereits nächste Woche der erste Dogecoin-ETF in den Vereinigten Staaten starten. Emittent ist REX Shares, das bereits einen Solana-ETF erfolgreich über denselben regulatorischen Weg auf den Markt gebracht hat.
    • Statt des üblichen S-1- und 19b-4-Verfahrens nutzt REX den 40-Act-Ansatz, der eine schnellere Zulassung ermöglicht. Branchenkenner wie Nate Geraci sprechen von einem “regulatory end-around”. In den Unterlagen weist REX ausdrücklich auf die extreme Volatilität und die spezifischen Risiken von Dogecoin hin. Trotzdem gilt der Schritt als wichtiger Meilenstein für die institutionelle Anerkennung von Memecoins.
    • Dogecoin hat im letzten Jahr über 116 Prozent zugelegt, liegt aber aktuell mit rund 0,21 US-Dollar deutlich unter dem Hoch vom Mai 2021 (0,73 US-Dollar). Die Popularität des Tokens wird nach wie vor durch die enge Verbindung zu Elon Musk verstärkt, der sich selbst als “Dogefather” bezeichnete und jüngst über seine Anwälte mit Dogecoin-Investments in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht wurde.
    • Die SEC prüft derzeit 92 Krypto-ETF-Anträge, darunter auch zu Solana, XRP und Litecoin. Allein im August flossen 4,37 Milliarden US-Dollar in digitale Anlageprodukte. Sollte der Dogecoin-ETF tatsächlich starten, wäre er das erste US-Produkt mit direktem Zugang zu einem Memecoin.
    Das könnte dich auch interessieren