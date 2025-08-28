- Grayscale drückt aufs Tempo: Nur einen Tag nach der SEC-Verschiebung des 21Shares-Dogecoin-ETF hat der Vermögensverwalter ein eigenes S-1-Formular für einen Spot-DOGE-ETF eingereicht. Der Schritt signalisiert wachsendes institutionelles Interesse – doch der Kurs von Dogecoin bleibt bislang träge.
- Seit Jahresbeginn pendelt DOGE zwischen 0,15 und 0,25 US-Dollar. Trotz ETF-Fantasien fehlte bislang ein nachhaltiger Ausbruch. Zuletzt notierte der Meme-Coin laut CoinGecko bei 0,228 US-Dollar. Der Markt preist die potenzielle Zulassung bislang kaum ein – eine bemerkenswerte Diskrepanz angesichts der Tatsache, dass neben Grayscale auch Bitwise und REX-Osprey DOGE-ETFs in der Pipeline haben.
- Während andere Altcoins von ETF-News profitieren, hinkt DOGE hinterher. Im Vergleich zu seinem Hype-Hoch 2021 bei über 0,70 US-Dollar ist der aktuelle Kurs ein Schatten früherer Tage. DOGE notiert 69,5 Prozent unter dem Allzeithoch.
- Hinzu kommt die wachsende Konkurrenz: Neben DOGE laufen auch ETF-Anträge für andere Meme-Coins wie TRUMP, BONK und Pudgy Penguins. Die SEC signalisiert zwar regulatorische Öffnung, bleibt aber zögerlich in der Entscheidung.
- Ein Dogecoin-ETF würde große Mengen an Kapital in den Memecoin-Markt spülen. Der Bitcoin-ETF ist nach wie vor der erfolgreichste Indexfonds in der Börsengeschichte.
