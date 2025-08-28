App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.95 T $
Bitcoin-Kurs112,714.00 $0.36%
Ethereum-Kurs4,557.58 $-1.84%
XRP-Kurs3.01 $-0.28%
Cardano-Kurs0.868697 $0.01%
Solana-Kurs213.80 $4.11%
Dogecoin-Kurs0.223594 $1.39%
BNB-Kurs869.52 $1.01%
Polkadot-Kurs3.98 $2.01%
IOTA-Kurs0.201673 $2.47%
Official Trump-Kurs8.57 $1.28%
TRON-Kurs0.346726 $-1.01%
Stellar-Kurs0.385104 $-0.11%

83 Prozent Chance auf Zulassung in 2025 Grayscale beantragt Dogecoin-ETF bei der SEC

Grayscale reicht einen Antrag für einen Spot-ETF für Dogecoin ein. Eine Genehmigung in diesem Jahr wird damit immer wahrscheinlicher.

David Scheider
Teilen
Dogecoin-Kurs0.223594 $1.39 %
Bitcoin kaufen
Ein Stapel goldener Dogecoin-Token mit dem Shiba-Inu-Hund wird vor roten und grünen Candlestick-Charts gezeigt, was auf die Aufregung am Markt im Vorfeld eines potenziellen Dogecoin-ETF hinweist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dogecoin ist mit einer Marktkapitalisierung von 33 Milliarden US-Dollar der größte Memecoin der Welt
  • Grayscale drückt aufs Tempo: Nur einen Tag nach der SEC-Verschiebung des 21Shares-Dogecoin-ETF hat der Vermögensverwalter ein eigenes S-1-Formular für einen Spot-DOGE-ETF eingereicht. Der Schritt signalisiert wachsendes institutionelles Interesse – doch der Kurs von Dogecoin bleibt bislang träge.
  • Seit Jahresbeginn pendelt DOGE zwischen 0,15 und 0,25 US-Dollar. Trotz ETF-Fantasien fehlte bislang ein nachhaltiger Ausbruch. Zuletzt notierte der Meme-Coin laut CoinGecko bei 0,228 US-Dollar. Der Markt preist die potenzielle Zulassung bislang kaum ein – eine bemerkenswerte Diskrepanz angesichts der Tatsache, dass neben Grayscale auch Bitwise und REX-Osprey DOGE-ETFs in der Pipeline haben.
  • Während andere Altcoins von ETF-News profitieren, hinkt DOGE hinterher. Im Vergleich zu seinem Hype-Hoch 2021 bei über 0,70 US-Dollar ist der aktuelle Kurs ein Schatten früherer Tage. DOGE notiert 69,5 Prozent unter dem Allzeithoch.
  • Hinzu kommt die wachsende Konkurrenz: Neben DOGE laufen auch ETF-Anträge für andere Meme-Coins wie TRUMP, BONK und Pudgy Penguins. Die SEC signalisiert zwar regulatorische Öffnung, bleibt aber zögerlich in der Entscheidung.
  • Ein Dogecoin-ETF würde große Mengen an Kapital in den Memecoin-Markt spülen. Der Bitcoin-ETF ist nach wie vor der erfolgreichste Indexfonds in der Börsengeschichte.
    Ein Liniendiagramm zeigt schwankende Wahrscheinlichkeiten für die Zulassung des Doge-ETF im Jahr 2025, die laut Polymarket Ende August bei 83 % lagen.
    Auf Polymarket beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung 83 Prozent | Quelle: Polymarket
    Empfohlenes Video
    Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

    Quellen

    Dogecoin (DOGE) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Dogecoin (DOGE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Dogecoin (DOGE) kaufen Leitfaden

    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
    Neue KI von OpenAIChatGPT-5: So sieht das ideale Krypto-Portfolio laut KI aus
    Bayrische Flagge
    Bitcoin kritisch, Blockchain im FokusBitcoin und Bayern: So denkt der Freistaat über Krypto und Co.
    Das rosafarbene Uniswap-Einhorn-Logo hebt sich von einem verschwommenen Kryptowährungspreisdiagramm ab.
    UNI-KursanalyseUniswap (UNI): Übernehmen die Bullen wieder das Ruder?
    Cronos
    0.338827 $
    27.12%
    Provenance Blockchain
    0.027598 $
    22.81%
    Mantle
    1.26 $
    5.95%
    Ethena
    0.660540 $
    5.87%
    Jupiter
    0.520935 $
    4.68%
    Chainlink
    25.49 $
    4.24%
    Solana
    213.80 $
    4.11%
    Binance Staked SOL
    228.82 $
    3.87%
    Jito Staked SOL
    260.93 $
    3.76%
    KuCoin
    13.58 $
    3.55%
    OKB
    164.36 $
    -6.72%
    Kinetiq Staked HYPE
    48.29 $
    -4.27%
    Hyperliquid
    48.25 $
    -3.86%
    Sky
    0.063694 $
    -3.59%
    Aave
    317.16 $
    -2.86%
    Pudgy Penguins
    0.030517 $
    -1.93%
    Wrapped Beacon ETH
    4,911.42 $
    -1.86%
    Ethereum
    4,557.58 $
    -1.84%
    Four
    3.59 $
    -1.83%
    StakeWise Staked ETH
    4,796.27 $
    -1.70%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren