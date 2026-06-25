TRM Labs sieht milliardenschwere Transaktionen zwischen einer Krypto-Börse und dem Iran. Der Bericht wirft neue Fragen zu Sanktionen und Geldflüssen auf.

Diese Krypto-Börse ist Irans wichtigste Plattform zur Sanktionsumgehung

Diese Krypto-Börse ist Irans wichtigste Plattform zur Sanktionsumgehung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… CoinEx hat sich als zentrale Plattform für den iranischen Krypto-Markt etabliert. â³

Eine Analyse zeigt Transaktionen im Wert von 3,84 Milliarden US-Dollar zwischen CoinEx und über 60 iranischen Akteuren. â³

Die Verbindung zur Börse Nobitex spielt eine entscheidende Rolle im internationalen Handel. â³

Der Anteil riskanter Transaktionen bei CoinEx übersteigt das Niveau regulierter Börsen. â³

CoinEx soll zur wichtigsten Verbindung zwischen dem iranischen Krypto-Markt und internationalen Handelsplätzen geworden. Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs hat nach eigenen Angaben Transaktionen im Wert von 3,84 Milliarden US-Dollar zwischen der Krypto-Börse und mehr als 60 iranischen Plattformen sowie sanktionierten Akteuren nachverfolgt.

Besonders eng soll die Verbindung zur iranischen Börse Nobitex sein. Seit 2018 seien rund 2,7 Milliarden US-Dollar zwischen beiden Plattformen transferiert worden. Nach Angaben von TRM Labs war CoinEx im vergangenen Jahr mit großem Abstand der wichtigste internationale Handelspartner von Nobitex. Die Analysten sprechen deshalb von einer zentralen Infrastruktur für den Zugang Irans zum globalen Krypto-Markt.

Krypto-Geschäfte mit Iran

Neben den Verbindungen zu iranischen Handelsplätzen nennt der Bericht auch Transaktionen zu Wallets, die mit der iranischen Revolutionsgarde sowie der Hisbollah und dem Islamischen Dschihad in Verbindung gebracht werden.

Alle großen iranischen Börsen wickeln etwa 5–15 Prozent ihres gesamten Transaktionsvolumens über CoinEx ab / Quelle: TRM Labs

Nach Einschätzung von TRM Labs liegt der Anteil riskanter Transaktionen bei CoinEx deutlich über dem Niveau regulierter Börsen. Auch der zur Unternehmensgruppe gehörende Mining-Pool ViaBTC spielt laut der Analyse eine wichtige Rolle.

“Das Transaktionsvolumen zwischen den beiden Börsen stieg ab 2020 sprunghaft an und erreichte ein Gesamtvolumen von rund 13 Millionen US-Dollar. Bis 2021 war das jährliche Volumen auf 575 Millionen US-Dollar angestiegen – eine Steigerung um etwa das 45-Fache innerhalb eines Jahres,” so TRM Labs.

Nach Beginn der Auseinandersetzungen Ende Februar 2026 änderte sich das Transaktionsverhalten zwischen Nobitex und CoinEx deutlich. Statt vieler kleiner Überweisungen nahmen größere Transaktionen zu. Die durchschnittliche Transaktionsgröße stieg von rund 435 auf etwa 2.110 US-Dollar, während sich der Anteil von Transfers über 1.000 US-Dollar mehr als verdreifachte.