+++DFB: Krypto-Börse Bitvavo wird neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes+++
"Fokus auf Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit" 

DFB: Krypto-Börse Bitvavo wird neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird erstmals von einer Krypto-Börse gesponsert. Künftig arbeitet der DFB eng mit Bitvavo zusammen.

David Scheider
Beitragsbild: Thomas Böcker/DFB

 | Marijn van de Ven, Chief Marketing Officer bei Bitvavo (links), und Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH und Co. KG
  • Die europäische Krypto-Börse Bitvavo ist neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Damit geht der DFB erstmals eine Partnerschaft mit einem Krypto-Unternehmen ein – sowohl für die Nationalmannschaften als auch für den DFB-Pokal. Die Zusammenarbeit ist bis 2030 angelegt und umfasst zudem mehrere Nachwuchs- und Frauen-Nationalteams, den Google Pixel Supercup der Frauen sowie die Futsal-Nationalmannschaft.
  • Ziel der Partnerschaft ist es, Fußballfans und Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland stärker mit dem sicheren und regulierten Handel von Kryptowährungen vertraut zu machen. Bitvavo positioniert sich dabei als lizenzierte, euro-basierte Handelsplattform mit Fokus auf Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit.
  • DFB-Geschäftsführer Dr. Holger Blask betont die gemeinsame Ausrichtung auf Innovation und digitalen Wandel. Bitvavo-CMO Marijn van de Ven sieht im deutschen Fußball eine starke Übereinstimmung mit den eigenen Markenwerten wie Teamgeist, Leistungsorientierung und technologischem Fortschritt.
  • “Kryptowährungen stehen für digitalen Wandel und haben in kurzer Zeit enorme Popularität erreicht. Als verlässlicher und regulierter Partner steht Bitvavo für höchste Sicherheits- und Compliance-Standards”, kommentiert Dr. Blask.
Bitcoin bricht aus – ist das der Startschuss für die 100.000 Dollar?

Quelle

