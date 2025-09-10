- Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat Berichten zufolge die Banken des Landes dazu gedrängt, die Nutzung von Kryptowährungen auszuweiten. Der Grund: Die Sanktionen sollen die Wirtschaft stark beeinträchtigt haben.
- Lukaschenko sagte den Leitern der belarussischen Zentral- und Geschäftsbanken bei einem Treffen, dass die Verwendung digitaler Token ausgebaut werden müsse. Dies berichtete die staatliche belarussische Nachrichtenagentur am Dienstag.
- “In den vergangenen fünf Jahren standen die nationale Wirtschaft und damit auch der belarussische Bankensektor vor noch nie dagewesenen Herausforderungen”, so Lukaschenko. “Die Regierung und die Nationalbank haben entsprechende Anweisungen erhalten. Jetzt müssen sie handeln.”
- Lukaschenkos jüngster Vorstoß kommt wenige Tage, nachdem er am Freitag die Gesetzgeber aufgefordert hatte, transparente Regeln für den Krypto-Markt zu schaffen. Die Wirtschaft des Landes ist aufgrund schrumpfender Exporte infolge der EU- und US-Sanktionen für die Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine zurückgegangen.
- Kryptowährungen sollen Belarus dabei helfen, die Sanktionen zu umgehen. Es wird erwartet, dass die Gesamtzahl der Krypto-Nutzer in Belarus bis 2026 mehr als 855.000 Menschen übersteigen wird, bei einer Bevölkerung von 9,1 Millionen.
- Lukaschenko behauptet, dass alle im Land tätigen Börsen wie Binance, OKX und KuCoin auf dem besten Weg sind, die Zahl der Auslandszahlungen bis Ende des Jahres zu verdoppeln.
- “Heute sind Transaktionen auf Basis von Kryptowährungen aktiver denn je, und ihre Rolle bei der Erleichterung von Zahlungen wächst”, sagte er.
- “In den sieben Monaten dieses Jahres belief sich das Volumen der externen Zahlungen über Kryptowährungsbörsen auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Nach Expertenschätzungen könnte es bis Ende des Jahres 3 Milliarden US-Dollar erreichen.”
- Im September letzten Jahres unterzeichnete Lukaschenko ein Gesetz, das Einzelpersonen den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen außerhalb der belarussischen Börsen verbot.
- Ein Putin-Berater erklärte gestern, dass die USA mit einer “Krypto-Wolke” ihre Schulden entwerten wollen.
