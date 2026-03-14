App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
eToro | Krypto-Angebot
0% Gebühren auf Kryptokäufe. AGBs gelten
2.49 T $
Hyperliquid-Kurs38.11 $5.62%
Bitcoin-Kurs70,794.00 $0.05%
Ethereum-Kurs2,087.46 $0.14%
XRP-Kurs1.40 $0.32%
BNB-Kurs655.31 $0.08%
Solana-Kurs87.36 $-0.59%
TRON-Kurs0.297538 $1.73%
Dogecoin-Kurs0.095191 $-0.59%
Cardano-Kurs0.260604 $-1.43%
Zcash-Kurs212.72 $2.75%
Chainlink-Kurs9.10 $0.71%
Official Trump-Kurs4.02 $5.97%
Pi Network-Kurs0.203956 $-6.23%
Über 11 Milliarden USD 

Circle schlägt BlackRock: tokenisierte US-Staatsanleihen erreichen neuen Rekord

Circle überholt BlackRock im Markt für tokenisierte US-Staatsanleihen. Das Volumen steigt laut RWA.xyz auf über 11 Milliarden US-Dollar.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs70,794.00 $0.05 %
Bitcoin kaufen
Das Logo von Circle auf einem Bildschirm.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Circle liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit BlackRock

Der Markt für tokenisierte US-Staatsanleihen hat ein neues Rekordvolumen erreicht. Das zeigen aktuelle Daten von rwa.xyz. Demnach wuchs das Volumen aller tokenisierter US-Staatsanleihen auf 11,35 Milliarden US-Dollar – ein Zuwachs von fast 4 Prozent in den letzten sieben Tagen. Der größte Profiteur: Circle.

Denn an der Spitze kam es nun zum Flippening. USYC vom Stablecoin-Anbieter Circle verdrängte BlackRocks BUIDL als größten tokenisierten Geldmarktfonds, wenn auch denkbar knapp. “Nur” etwas mehr als 220 Millionen US-Dollar liegen zwischen den beiden Anbietern.

Dabei spielte Circle sicherlich auch in die Karten, dass Binance USYC als außerbörsliche Sicherheit auf seiner Derivateplattform akzeptiert. Seit der Integration im November sieht man in den Daten einen klaren Anstieg des verwalteten Volumens.

So unterscheiden sich USYC und BUIDL voneinander

Der tokenisierte Treasury-Token USYC wird vom Unternehmen Hashnote ausgegeben, das seit 2025 zu Circle gehört. Der Geldmarktfonds investiert vor allem in kurzfristige US-Staatsanleihen, kurzfristige Kreditgeschäfte und wird nun auch häufiger als Sicherheit im Kryptomarkt genutzt.

Der BUIDL-Fonds von BlackRock verfolgt ebenfalls das Ziel, US-Staatsanleihen über die Blockchain zugänglich zu machen. Dafür arbeitet der Vermögensverwalter mit dem Tokenisierungsspezialisten Securitize zusammen. Anders als USYC richtet sich das Produkt jedoch vor allem an klassische institutionelle TradFi-Investoren, die neben US-Staatsanleihen auch in Cash-Positionen investieren können.

Lest auch
Institutionelle Krypto-Adoption BlackRock startet Ethereum ETF mit Staking-Erträgen

Der zentrale Unterschied liegt in der Nutzung: Während der Geldmarktfonds von Circle zunehmend im Kryptomarkt als hinterlegte Sicherheit im Handel verwendet wird, dient BUIDL vor allem als regulierter Zugang zu Geldmarktanlagen für institutionelle Anleger. Damit ist das Produkt stärker an traditionelle Finanzstrukturen angebunden.

RWA liegt voll im Trend

Der gesamte Markt für tokenisierte US-Staatsanleihen ist seit Jahresbeginn deutlich gewachsen. Laut RWA.xyz hat der Sektor seit Jahresanfang rund 2,5 Milliarden US-Dollar hinzugewonnen, was einem Wachstum von etwa 27 Prozent entspricht. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen inzwischen auf über elf Milliarden US-Dollar.

Tokenisierte Staatsanleihen gelten im Krypto-Sektor zunehmend als Instrument zur Hinterlegung von Sicherheiten oder zur Parkung von Kapital auf der Blockchain. Die Token ermöglichen laut Branchenangaben eine schnelle Abwicklung von Transaktionen sowie rund um die Uhr verfügbaren Zugang zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten.

Empfohlenes Video
Bitcoin wirkt stabil – doch der Markt steht auf der Kippe

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin-Münze und Einkommensteuerformular
Der "Wilde Westen" ist passéDiese Krypto-Steuerirrtümer kommen Anleger teuer zu stehen
Schauspieler Terrence Howard bei der Premiere von "Fight Night: The Million Dollar Heist"
Meinungs-ECHOAnschnallen für den Crash: “Bitcoin wird untergehen”
Eine physische XRP-Münze ruht auf einer Oberfläche, die ein digitales Candlestick-Diagramm mit roten und grünen Balken anzeigt, das die Trends auf dem Kryptowährungsmarkt für XRP und Bitcoin hervorhebt.
On-Chain-AnalyseXRP-Kurs: Ein Signal aus dem Hintergrund überrascht
Mantle
0.782508 $
9.91%
Official Trump
4.02 $
5.97%
Hyperliquid
38.11 $
5.62%
Bittensor
243.95 $
5.40%
Quant
67.04 $
4.35%
OKB
97.00 $
3.71%
Internet Computer
2.68 $
3.17%
Zcash
212.72 $
2.75%
Filecoin
0.883768 $
2.37%
Aster
0.710690 $
2.36%
Sky
0.072433 $
-7.96%
Pi Network
0.203956 $
-6.23%
Provenance Blockchain
0.012488 $
-5.85%
XDC Network
0.031395 $
-4.70%
Jupiter
0.159680 $
-2.85%
Polkadot
1.41 $
-2.81%
Algorand
0.090685 $
-2.73%
​​Stable
0.028823 $
-2.63%
Ethereum Classic
8.22 $
-2.45%
Hedera
0.093040 $
-1.74%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren