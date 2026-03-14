Circle überholt BlackRock im Markt für tokenisierte US-Staatsanleihen. Das Volumen steigt laut RWA.xyz auf über 11 Milliarden US-Dollar.

Der Markt für tokenisierte US-Staatsanleihen hat ein neues Rekordvolumen erreicht. Das zeigen aktuelle Daten von rwa.xyz. Demnach wuchs das Volumen aller tokenisierter US-Staatsanleihen auf 11,35 Milliarden US-Dollar – ein Zuwachs von fast 4 Prozent in den letzten sieben Tagen. Der größte Profiteur: Circle.

Denn an der Spitze kam es nun zum Flippening. USYC vom Stablecoin-Anbieter Circle verdrängte BlackRocks BUIDL als größten tokenisierten Geldmarktfonds, wenn auch denkbar knapp. “Nur” etwas mehr als 220 Millionen US-Dollar liegen zwischen den beiden Anbietern.

Dabei spielte Circle sicherlich auch in die Karten, dass Binance USYC als außerbörsliche Sicherheit auf seiner Derivateplattform akzeptiert. Seit der Integration im November sieht man in den Daten einen klaren Anstieg des verwalteten Volumens.

So unterscheiden sich USYC und BUIDL voneinander

Der tokenisierte Treasury-Token USYC wird vom Unternehmen Hashnote ausgegeben, das seit 2025 zu Circle gehört. Der Geldmarktfonds investiert vor allem in kurzfristige US-Staatsanleihen, kurzfristige Kreditgeschäfte und wird nun auch häufiger als Sicherheit im Kryptomarkt genutzt.

Der BUIDL-Fonds von BlackRock verfolgt ebenfalls das Ziel, US-Staatsanleihen über die Blockchain zugänglich zu machen. Dafür arbeitet der Vermögensverwalter mit dem Tokenisierungsspezialisten Securitize zusammen. Anders als USYC richtet sich das Produkt jedoch vor allem an klassische institutionelle TradFi-Investoren, die neben US-Staatsanleihen auch in Cash-Positionen investieren können.

Der zentrale Unterschied liegt in der Nutzung: Während der Geldmarktfonds von Circle zunehmend im Kryptomarkt als hinterlegte Sicherheit im Handel verwendet wird, dient BUIDL vor allem als regulierter Zugang zu Geldmarktanlagen für institutionelle Anleger. Damit ist das Produkt stärker an traditionelle Finanzstrukturen angebunden.

RWA liegt voll im Trend

Der gesamte Markt für tokenisierte US-Staatsanleihen ist seit Jahresbeginn deutlich gewachsen. Laut RWA.xyz hat der Sektor seit Jahresanfang rund 2,5 Milliarden US-Dollar hinzugewonnen, was einem Wachstum von etwa 27 Prozent entspricht. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen inzwischen auf über elf Milliarden US-Dollar.

Tokenisierte Staatsanleihen gelten im Krypto-Sektor zunehmend als Instrument zur Hinterlegung von Sicherheiten oder zur Parkung von Kapital auf der Blockchain. Die Token ermöglichen laut Branchenangaben eine schnelle Abwicklung von Transaktionen sowie rund um die Uhr verfügbaren Zugang zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten.

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