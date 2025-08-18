- Das US-Unternehmen BTCS hat am Montag, dem 18. August 2025, die Auszahlung einer einmaligen Dividende in Ethereum angekündigt. Das hat das Unternehmen auf X (ehemals Twitter) mitgeteilt.
- Aktionäre erhalten fünf Cent pro Aktie in ETH – eine Premiere an den globalen Aktienmärkten. BTCS bezeichnet die Ausschüttung als “Bividend” und will damit die Blockchain-Technologie stärker in den Kapitalmarkt integrieren.
- Zusätzlich kündigt das Unternehmen eine Ethereum-Treueprämie in Höhe von 35 Cent pro Aktie an. Insgesamt ergibt sich so ein möglicher ETH-Betrag von 40 Cent pro Aktie.
- Die Maßnahme soll neben der Belohnung langfristiger Investoren auch das Verleihen von Aktien an Leerverkäufer erschweren.
- “Wir freuen uns, Geschichte zu schreiben, indem wir als erstes börsennotiertes Unternehmen eine Dividende in Ethereum zahlen”, heißt es in der Mitteilung.
- In den letzten 24 Stunden verzeichnete die BTCS‑Aktie einen Kursanstieg von rund fünf Prozent.
- Um die Ethereum-Dividende und den Loyalitätsbonus zu erhalten, müssen BTCS-Aktien in das Book-Entry-System des Transferagenten übertragen und dort bis mindestens zum 26. Januar 2026 gehalten werden.
- Ob und wie deutsche Anleger daran teilnehmen können, ist bislang nicht gesichert – zudem unterliegt der Erhalt von Kryptowährungen als Dividende in Deutschland potenziellen Steuerpflichten.
- Immer mehr börsennotierte Unternehmen setzen auf Ethereum als Teil ihrer Unternehmensreserven. Wir zeigen dir die fünf größten Ethereum-Treasuries.
