App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.08 T $
Bitcoin-Kurs116,373.00 $-1.13%
Ethereum-Kurs4,362.34 $-2.57%
XRP-Kurs3.07 $-0.89%
Cardano-Kurs0.919303 $-3.87%
Solana-Kurs183.68 $-4.55%
Dogecoin-Kurs0.223618 $-4.12%
BNB-Kurs844.77 $-1.02%
Polkadot-Kurs3.94 $-3.49%
IOTA-Kurs0.202511 $-3.53%
Official Trump-Kurs9.08 $-2.40%
TRON-Kurs0.349570 $-0.89%
Stellar-Kurs0.415347 $-2.73%

BTCS zahlt Prämie So sicherst du dir die erste Ethereum-Dividende

BTCS schüttet erstmals eine Dividende in Ethereum aus. Neben einer einmaligen Auszahlung gibt es einen zusätzlichen Treuebonus. Das sind die Voraussetzungen für die Ausschüttung.

Dominic Döllel
Teilen
Ethereum-Kurs4,362.34 $-2.57 %
Bitcoin kaufen
Ein Stapel physischer Ethereum-Münzen, die auf US-Dollarnoten platziert wurden, unterstreicht den wachsenden Einfluss von Ethereum an der Schnittstelle zwischen Kryptowährung und traditionellen Finanzen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | BTCS will Ethereum-Investoren anlocken
  • Das US-Unternehmen BTCS hat am Montag, dem 18. August 2025, die Auszahlung einer einmaligen Dividende in Ethereum angekündigt. Das hat das Unternehmen auf X (ehemals Twitter) mitgeteilt.
  • Aktionäre erhalten fünf Cent pro Aktie in ETH – eine Premiere an den globalen Aktienmärkten. BTCS bezeichnet die Ausschüttung als “Bividend” und will damit die Blockchain-Technologie stärker in den Kapitalmarkt integrieren.
  • Zusätzlich kündigt das Unternehmen eine Ethereum-Treueprämie in Höhe von 35 Cent pro Aktie an. Insgesamt ergibt sich so ein möglicher ETH-Betrag von 40 Cent pro Aktie.
  • Die Maßnahme soll neben der Belohnung langfristiger Investoren auch das Verleihen von Aktien an Leerverkäufer erschweren.
  • “Wir freuen uns, Geschichte zu schreiben, indem wir als erstes börsennotiertes Unternehmen eine Dividende in Ethereum zahlen”, heißt es in der Mitteilung.
Liniendiagramm, das die prozentuale Veränderung von BTCS Inc. (in blau, Anstieg um 4,91 %) und ETH/USD (in rot, Rückgang um 0,57 %) vergleicht und die Entwicklung von BTCS und Ethereum Dividende am 18. August 2023 aufzeigt.
Die Aktie von BTCS (blau) schlägt auf Tagessicht Ethereum (rot) I Quelle: Tradingview
  • In den letzten 24 Stunden verzeichnete die BTCS‑Aktie einen Kursanstieg von rund fünf Prozent.
  • Um die Ethereum-Dividende und den Loyalitätsbonus zu erhalten, müssen BTCS-Aktien in das Book-Entry-System des Transferagenten übertragen und dort bis mindestens zum 26. Januar 2026 gehalten werden.
  • Ob und wie deutsche Anleger daran teilnehmen können, ist bislang nicht gesichert – zudem unterliegt der Erhalt von Kryptowährungen als Dividende in Deutschland potenziellen Steuerpflichten.
  • Immer mehr börsennotierte Unternehmen setzen auf Ethereum als Teil ihrer Unternehmensreserven. Wir zeigen dir die fünf größten Ethereum-Treasuries.
Empfohlenes Video
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?

Quelle

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Stellar XLM Ripple
350 Prozent Rendite in nur einem JahrDas bessere Ripple? Warum Stellar Lumens 2025 durchstarten könnte
Mining-Geräte
Alternative Investmentchance?Die größten Risiken beim Altcoin-Mining im Überblick
Eine goldene Bitcoin-Münze auf verschiedenen Euro-Banknoten, darunter 10- und 20-Euro-Scheine, verdeutlicht den wachsenden Einfluss von Kryptowährungen in der heutigen Finanzlandschaft.
Bitcoin statt EuroKrypto als Gehalt: Welche Steuerfallen du kennen solltest
POL (ex-MATIC)
0.251080 $
1.06%
OKB
119.70 $
0.63%
First Digital USD
0.999559 $
0.20%
Monero
269.15 $
0.06%
Ethena USDe
1.00 $
0.03%
Ethena Staked USDe
1.19 $
0.03%
USD1
1.00 $
0.03%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.01%
USDtb
0.999840 $
0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
Sky
0.072103 $
-6.91%
Kinetiq Staked HYPE
43.69 $
-6.49%
Injective
14.48 $
-6.32%
Pi Network
0.361158 $
-6.16%
Hyperliquid
43.64 $
-6.12%
KuCoin
12.43 $
-6.01%
Avalanche
23.82 $
-5.67%
Render
3.77 $
-5.31%
SPX6900
1.44 $
-5.28%
NEAR Protocol
2.59 $
-5.26%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren