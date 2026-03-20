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"Eine einzigartige Perspektive" 

Bitpanda holt Karl-Theodor zu Guttenberg in den Verwaltungsrat 

Die Krypto-Börse Bitpanda gewinnt einen prominenten Neuzugang. Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg kommt in den Verwaltungsrat.

Moritz Draht
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Zu sehen ist Karl-Theodor zu Guttenberg

Beitragsbild: picture alliance

 | Karl-Theodor zu Guttenberg kommt zu Bitpanda

Bitpanda baut seine Führungsebene aus und beruft drei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat der Bitpanda Group AG. Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, gehören künftig Katrin Stark, Nirav Tolia und Karl-Theodor zu Guttenberg dem Gremium an.

Mit dem Schritt stärkt das Unternehmen nach eigenen Angaben gezielt seine Corporate Governance und richtet sich auf die nächste Wachstumsphase aus. Bitpanda-Gründer Eric Demuth erklärte: “Diese Ernennungen sind ein bewusster Schritt, uns mit den besten Talenten weltweit zu umgeben, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten”.

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Die drei Neuzugänge bringen unterschiedliche Schwerpunkte ein. Katrin Stark verfügt über langjährige Erfahrung im Bankensektor, unter anderem bei der Deutschen Bank und Commerzbank. Nirav Tolia ist CEO und Mitgründer des US-Technologieunternehmens Nextdoor und war zuvor in leitenden Funktionen bei Yahoo tätig.

Karl-Theodor zu Guttenberg war Bundesminister für Wirtschaft und Verteidigung und ist heute unter anderem als Investor und Berater tätig. Laut Demuth ergänzt er das Gremium um “eine einzigartige geopolitische und regulatorische Perspektive”.

Fokus auf Skalierung

Auch CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad verweist auf die strategische Bedeutung der Personalien. Die neuen Mitglieder seien “weltklasse Sparringspartner”, die Bitpanda bei der weiteren Professionalisierung der Strukturen begleiten sollen. Zugleich sollen sie Impulse für die Skalierung des Geschäftsmodells und die Weiterentwicklung des Produktangebots liefern.

Die Plattform soll sowohl für institutionelle Kunden als auch für Privatanleger weiter ausgebaut werden. Der bestehende Verwaltungsrat bleibt unverändert und umfasst weiterhin mehrere Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Finanzen und Strategie.

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