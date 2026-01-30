App herunterladen
Das wissen wir bisher 

BaFin-Prüfung bei Bitpanda: Wie schwer wiegen die Vorwürfe?

Eine BaFin-Sonderprüfung und interne Dokumente werfen Fragen zur deutschen Bitpanda-Tochter auf. Was bedeutet das für Anleger?

Giacomo Maihofer
Das Bitpanda-Logo vor dem BaFin-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Schwere Vorwürfe gegen Bitpanda

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Mängel die BaFin bei Bitpanda beanstandet hat
  • Warum interne Warnungen besonders brisant sind
  • Das antworten BaFin, Bitpanda und Anwälte darauf

Bitpanda gibt sich als Musterbeispiel für Regulierung in der Krypto-Branche. Kaum ein europäischer Anbieter betont so offensiv, wie streng beaufsichtigt und regelkonform er arbeitet. Umso größer jetzt der Schock: Interne Dokumente und eine interne Sonderprüfung der deutschen Finanzaufsicht gerieten zuletzt in die Presse. Medien wie die Süddeutsche Zeitung und die Tagesschau sprachen von “gravierenden” Feststellungen. Wie brisant ist der Fall wirklich – und was bedeutet er für Anleger?

