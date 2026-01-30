BaFin-Prüfung bei Bitpanda: Wie schwer wiegen die Vorwürfe?

In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Mängel die BaFin bei Bitpanda beanstandet hat
- Warum interne Warnungen besonders brisant sind
- Das antworten BaFin, Bitpanda und Anwälte darauf
Bitpanda gibt sich als Musterbeispiel für Regulierung in der Krypto-Branche. Kaum ein europäischer Anbieter betont so offensiv, wie streng beaufsichtigt und regelkonform er arbeitet. Umso größer jetzt der Schock: Interne Dokumente und eine interne Sonderprüfung der deutschen Finanzaufsicht gerieten zuletzt in die Presse. Medien wie die Süddeutsche Zeitung und die Tagesschau sprachen von “gravierenden” Feststellungen. Wie brisant ist der Fall wirklich – und was bedeutet er für Anleger?
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden