- Das von Tom Lee geführte Unternehmen BitMine Immersion, einst Bitcoin-Miner und heute größter Ethereum-Treasury-Halter, hat seine Bestände auf 2.416.054 Ethereum im Wert von rund 10,1 Milliarden US-Dollar erhöht. Damit kontrolliert BitMine nun mehr als zwei Prozent der gesamten Umlaufmenge.
- Seit Mitte September erwarb BitMine rund 264.000 Ethereum im Gegenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar. BitMine übertrifft damit andere große Ethereum-Halter wie Joe Lubins SharpLink (838.150 ETH) oder The Ether Machine (495.360 ETH) deutlich. Insgesamt liegt BitMine damit hinter Michael Saylors Strategy (639.835 BTC) auf Platz zwei der größten öffentlichen Krypto-Treasuries.
- Das Ziel: BitMine will langfristig fünf Prozent des gesamten Ethereum-Angebots kontrollieren, aktuell etwa sechs Millionen Ethereum. Lee bezeichnet die Blockchain als einen der “größten Makro-Trades der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre”.
- Zeitgleich verkündete BitMine eine Kapitalerhöhung über 365 Millionen US-Dollar zu einem vierzehn Prozent Aufschlag auf den Aktienkurs, mit der Option auf insgesamt 1,28 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse sollen nahezu vollständig in neue ETH-Käufe fließen.
- Zu den Unterstützern gehören Schwergewichte wie Ark Invest (Cathie Wood), Founders Fund, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital. Ein weiteres Signal für das wachsende institutionelle Interesse an Ethereum.
- Im August erlebte Ethereum einen regelrechten Boom: Die Spot-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von rund 3,9 Milliarden US-Dollar, allein am 11. August über eine Milliarde. Das verwaltete Vermögen der Fonds sprang um mehr als acht Milliarden auf 28,6 Milliarden US-Dollar, während ETH auf ein neues Allzeithoch von 4.800 US-Dollar kletterte.
- Im September verlangsamte sich das Wachstum, gemeinsam mit einem insgesamt schwächelnden Krypto-Markt. Ethereum steht aktuell bei einem Kurs von rund 4,100 US-Dollar, also 15 Prozent vom Allzeithoch entfernt.
