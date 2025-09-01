App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.87 T $
Bitcoin-Kurs108,704.00 $0.18%
Ethereum-Kurs4,371.50 $-2.25%
XRP-Kurs2.76 $-1.95%
Cardano-Kurs0.811360 $-1.52%
Solana-Kurs199.16 $-2.37%
Dogecoin-Kurs0.214464 $-1.38%
BNB-Kurs849.71 $-1.28%
Polkadot-Kurs3.74 $-1.62%
IOTA-Kurs0.187077 $-2.80%
Official Trump-Kurs8.45 $-0.53%
TRON-Kurs0.338522 $-1.25%
Stellar-Kurs0.353855 $-1.40%

42 Prozent Wachstum im August Ethereum-ETFs feiern Rekordmonat: Milliarden-Zuflüsse und neue Allzeithochs

Ethereum-ETFs erleben im August einen Rekordmonat mit Zuflüssen von fast vier Milliarden US-Dollar und einem Gesamtplus von 42 Prozent.

Giacomo Maihofer
Teilen
Ethereum-Kurs4,371.50 $-2.25 %
Bitcoin kaufen
Eine Ethereum-Münze ruht auf einem verstreuten Stapel von 100-US-Dollar-Scheinen und symbolisiert die Verschmelzung von digitalen Vermögenswerten und traditioneller Währung.

Beitragsbild: Shutterstock

 | BitMine hat sich das Ziel gesetzt 5 Prozent der ETH-Menge zu besitzen
  • Rekord-Zuflüsse im August: Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten im August Nettozuflüsse von rund 3,9 Milliarden US-Dollar. Allein am 11. August flossen über eine Milliarde US-Dollar in die Fonds – der stärkste Zuflusstag aller Zeiten. Die verwalteten Vermögen der ETH-ETFs stiegen im August um über 8 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 28,6 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 40 Prozent.
  • Mit 58 Milliarden US-Dollar Monatsvolumen erlebten die Fonds ihre bislang aktivste Handelsphase. Analysten vergleichen die ETH-Rallye bereits mit dem Boom von Bitcoin nach dessen ETF-Launch Anfang 2024. Ethereum kletterte im Zuge der ETF-Nachfrage auf rund 4.800 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch.
  • Besonders die aggressiven Käufe neuer Treasury-Firmen befeuern die Rallye. BitMine, unter Leitung von Tom Lee, sammelte innerhalb weniger Wochen 1,72 Millionen Ether im Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar – ein Vorgehen, das Beobachter an Michael Saylors Bitcoin-Strategie erinnert.
  • Experten wie Eric Balchunas sprechen von einem “Erwachen” der Fonds, während Standard Chartered ihr Kursziel für ETH auf 7.500 US-Dollar bis 2025 und sogar 25.000 US-Dollar bis 2028 anhob.
Empfohlenes Video
Ist Bitcoin einfach besser als Gold? Das hat ein ETF-Experte geantwortet

Quelle

    Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Ein bunter Stapel von Kryptowährungs-Token zeigt verschiedene Logos, darunter Bitcoin und Ethereum, und veranschaulicht so die große Bandbreite digitaler Währungen.
    250 Millionen US-DollarToken Unlocks im September: Diesen Altcoins droht ein Kursrutsch
    Eine braune Teddybär-Figur, die den Bitcoin-Bären darstellt, sitzt neben einer großen Bitcoin-Münze mit US-Dollar-Noten im Hintergrund.
    Gegen den Kryptomarkt wettenBitcoin-Bären 101: Erfolgreich Profite einfahren, wenn andere verlieren
    Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
    Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
    MemeCore
    0.754798 $
    10.88%
    KuCoin
    14.75 $
    2.20%
    Bitget Token
    4.65 $
    2.11%
    Sky
    0.065320 $
    1.56%
    Filecoin
    2.33 $
    1.07%
    Monero
    262.43 $
    0.55%
    Tether Gold
    3,473.37 $
    0.34%
    Wrapped Bitcoin
    109,042.00 $
    0.27%
    Bitcoin
    108,704.00 $
    0.18%
    Coinbase Wrapped BTC
    108,755.00 $
    0.16%
    Bonk
    0.000021 $
    -8.48%
    World Liberty Financial
    0.264235 $
    -6.00%
    Pi Network
    0.343909 $
    -5.48%
    Cronos
    0.271212 $
    -5.27%
    OKB
    165.02 $
    -4.90%
    Ethena
    0.629800 $
    -4.32%
    Uniswap
    9.39 $
    -4.03%
    Algorand
    0.227910 $
    -3.86%
    Hedera
    0.215615 $
    -3.84%
    Pudgy Penguins
    0.028481 $
    -3.82%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren