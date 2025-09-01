- Rekord-Zuflüsse im August: Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten im August Nettozuflüsse von rund 3,9 Milliarden US-Dollar. Allein am 11. August flossen über eine Milliarde US-Dollar in die Fonds – der stärkste Zuflusstag aller Zeiten. Die verwalteten Vermögen der ETH-ETFs stiegen im August um über 8 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 28,6 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 40 Prozent.
- Mit 58 Milliarden US-Dollar Monatsvolumen erlebten die Fonds ihre bislang aktivste Handelsphase. Analysten vergleichen die ETH-Rallye bereits mit dem Boom von Bitcoin nach dessen ETF-Launch Anfang 2024. Ethereum kletterte im Zuge der ETF-Nachfrage auf rund 4.800 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch.
- Besonders die aggressiven Käufe neuer Treasury-Firmen befeuern die Rallye. BitMine, unter Leitung von Tom Lee, sammelte innerhalb weniger Wochen 1,72 Millionen Ether im Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar – ein Vorgehen, das Beobachter an Michael Saylors Bitcoin-Strategie erinnert.
- Experten wie Eric Balchunas sprechen von einem “Erwachen” der Fonds, während Standard Chartered ihr Kursziel für ETH auf 7.500 US-Dollar bis 2025 und sogar 25.000 US-Dollar bis 2028 anhob.
Quelle
