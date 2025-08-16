- US-Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum verzeichnen ihre stärkste Handelswoche aller Zeiten. Insgesamt erreichten sie ein Volumen von 40 Milliarden US-Dollar. Ether-ETFs holen dabei mit 17 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen in nur einer Woche extrem auf – fast so stark wie Bitcoin in seinen besten Phasen.
- Am Montag flossen allein 1 Milliarden US-Dollar in Ethereum-ETFs – der stärkste Zuflusstag aller Zeiten. Insgesamt summierten sich die Mittelzuflüsse in den ersten beiden Augustwochen auf über 3 Milliarden US-Dollar, womit Ethereum-ETFs ihre zweitbeste Monatsperformance hinlegen.
- Analysten vergleichen die ETH-Rallye mit Bitcoins Entwicklung nach dem ETF-Launch Anfang 2024. Analyst Eric Balchunas spricht von einem “Erwachen” der Fonds, die zuvor monatelang kaum Nachfrage sahen. Ethereum (rund 4.800 US-Dollar) und Bitcoin (rund 124.000 US-Dollar) knackten dabei beide jeweils ihre Allzeithochs.
- Standard Chartered hob sein Ethereum-Kursziel auf 7.500 US-Dollar bis 2025 und 25.000 US-Dollar bis 2028 an, fast doppelt so hoch wie die bisherige Prognose. ChatGPT prognostiziert einen Kurs zwischen 5.100 US-Dollar und 5.400 US-Dollar bis Ende des Jahres.
- Für Bitcoin sieht die KI einen Kurs zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar. Auch auf ein konkretes Preisziel legt es sich dabei fest: “Dabei halte ich die Marke von 180.000 US-Dollar für ein vernünftiges, optimistisches Ziel, basierend auf fundierten Marktsignalen und Trends.”
